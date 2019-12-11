Greta Thunberg, TIME dergisi tarafından yılın kişisi seçildi

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti ve iklim için okul grevlerinin öncüsü Greta Thunberg yılın kişisi oldu.

TIME tarafından 'yılın kişisi' seçilen 16 yaşındaki genç iklim aktivisti Greta Thundberg, Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) katılmak için Amerika'dan başladığı yolculukta okyanusu geçerek Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitmişti.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede fenomen haline gelen genç aktivist bugün iklim değişikliğine dikkat çeken konuşmasını Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda yaptı.

TIME, 'yılın kişisi' seçilen Greta'yı bu kapak ile duyurdu.

Dünya çapında 1,4 milyon öğrencinin katıldığı “İklim için Okul Grevi” protestosunu başlatan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle, bu yıl Birleşmiş Milletler’e resmi dilekçe sunarak şikayet etmişti.

Genç aktivist, bu yıl New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılmıştı. 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" demişti.

Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Çevre ve iklim değişikliği hareketleri bu yıla damgasını vurdu. İngilizce için otorite kabul edilen Oxford sözlüğü de 2019'un sözcüğünü "İklim acil durumu" olarak belirlemişti. ﻿(HABERE GİT)



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