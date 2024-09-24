Gribe evde çözüm: FDA burun spreyi aşısını onayladı!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), evde kullanılabilen burun spreyi grip aşısı FluMist’i onayladı. AstraZeneca tarafından üretilen aşı, çevrimiçi eczanelerden temin edilebilecek.

Gribe evde çözüm: FDA burun spreyi aşısını onayladı!

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tarihinde bir ilke imza atarak, evde kullanılabilen burun spreyi aşısını onayladı.

AstraZeneca tarafından üretilen ve 2003 yılında sağlık profesyonelleri tarafından uygulanması için onaylanan FluMist aşısı, gelecek yıldan itibaren çevrimiçi eczaneler aracılığıyla Amerikan halkının kullanımına sunulacak.

İğnesiz olan bu sprey, çevrimiçi bir tarama testinden sonra kullanıcıya gönderilecek. FDA yetkilisi Peter Marks, “Bugün onaylanan ilk kendinize ya da bir başkasına uygulayabileceğiniz grip aşısı, güvenli ve etkili bir seçenek sunuyor. Bu yeni seçenek, bireyler ve aileler için aşıya erişimi kolaylaştırabilir ve esneklik sağlayabilir” dedi.

2 İLE 49 YAŞ ARASI KİŞİLERDE UYGULANABİLİR 

18 yaşından büyük herkes, bu aşıyı hem kendisine hem de bir başkasına uygulayabilecek. Aşı, 2 ile 49 yaş arası kişilerde kullanılmak üzere onaylandı.

FluMist aşısı, zayıflatılmış canlı grip virüsüne dayanan bir formüle sahip.

Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, mevsimsel grip her yıl yaklaşık bir milyar kişiyi enfekte ediyor ve 650 bine kadar ölüme yol açıyor.

2020-2021 sezonundan bu yana aşılama oranları yüzde 3,3 oranında düşse de, yapılan bir anket, evde aşılama seçeneklerinin bu oranı artırabileceğini gösteriyor.

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