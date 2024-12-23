Grinç kılığında uyuşturucu operasyonu: "Bu kez suçlulardan nefret ediyor"

Peru polisi, uyuşturucu kaçakçılarına bu kez çizgi karakter Grinç kılığında baskın yaptı.

Polis memuru, baskından saatler önce bölgedeki bir Noel etkinliğine katılarak kimliğini gizledi. Peru’nun Özel Harekat Birimi Yeşil Filo Başkanı Albay Carlos Lopez Aedo, Grinç kılığının operasyonun başarıyla gerçekleşmesinde kritik rol oynadığını belirtti. “Noel etkinliğinden sonra Grinç'i kullandık. Onun sayesinde mahalledeki polis varlığı fark edilmedi,” dedi.

Operasyonda kokain hidroklorür, kokain macunu, hassas terazi ve çeşitli ekipmanlara el konulurken, Grinç baskının ardından sosyal medyada gündem oldu.



Sosyal medya kullanıcıları, operasyona mizahi bir dille yaklaşarak, "Grinç, bu kez Noel’den değil, suçlulardan nefret ettiğini kanıtladı" yorumlarını yaptı.