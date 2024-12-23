Grinç kılığında uyuşturucu operasyonu: "Bu kez suçlulardan nefret ediyor"
Peru polisi, bu kez yılbaşı temalı sıra dışı bir operasyonla gündeme geldi. Lima’da düzenlenen uyuşturucu baskınında, Dr. Seuss’un ünlü karakteri Grinç kılığına giren bir polis memuru, şüphelilerin evine balyozla kapıyı kırarak girdi. Operasyonda yüklü miktarda nakit para, uyuşturucu maddeler ve hassas tartım cihazları ele geçirildi. Baskında üç kişi gözaltına alındı.
Peru polisi, uyuşturucu kaçakçılarına bu kez çizgi karakter Grinç kılığında baskın yaptı.
Polis memuru, baskından saatler önce bölgedeki bir Noel etkinliğine katılarak kimliğini gizledi. Peru’nun Özel Harekat Birimi Yeşil Filo Başkanı Albay Carlos Lopez Aedo, Grinç kılığının operasyonun başarıyla gerçekleşmesinde kritik rol oynadığını belirtti. “Noel etkinliğinden sonra Grinç'i kullandık. Onun sayesinde mahalledeki polis varlığı fark edilmedi,” dedi.
Operasyonda kokain hidroklorür, kokain macunu, hassas terazi ve çeşitli ekipmanlara el konulurken, Grinç baskının ardından sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, operasyona mizahi bir dille yaklaşarak, "Grinç, bu kez Noel’den değil, suçlulardan nefret ettiğini kanıtladı" yorumlarını yaptı.
Peru polisi, tatil dönemlerinde suçlulara yönelik operasyonlarında sık sık yaratıcı kılık değiştirme yöntemlerini kullanıyor. Daha önce Freddy Krueger ve çeşitli süper kahraman kostümleriyle yapılan operasyonlar da dikkat çekmişti.
Grinç’in suçla mücadeledeki bu yeni rolü, hem yerel halk hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.
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