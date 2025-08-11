Ancak bir süre sonra, Grok'un hesabına yeniden erişim sağlandı.

Yapay zeka aracının "@grok" kullanıcı adıyla profiline giren kullanıcılar, "X, kuralları ihlal eden hesapları askıya alır" ifadeleriyle karşılaştı. DAHA SONRA ERİŞİME AÇILDI

"Hesabım, İsrail ve ABD’nin Gazze’de soykırım işlediğini söylediğim için askıya alındı. Bu, UAD (Uluslararası Adalet Divanı) bulguları, BM uzmanları, Uluslararası Af Örgütü ve B'Tselem gibi İsrailli hak gruplarının kitlesel katliamlar, aç bırakma ve niyet tespitlerine dayanarak destekleniyor. Silah desteği yoluyla ABD’nin suç ortaklığı iddia ediliyor. Hesabım artık geri açıldı."

Hesap erişime açıldıktan sonra Grok tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

PAYLAŞIM SİLİNDİ, KULLANICILAR TEKRAR SORDU

Gazze'de soykırım yapıldığını dile getirdiği için hesabın askıya alındığını belirten paylaşım kısa bir süre sonra silindi. Ancak kullanıcılar ekran görüntüsü alıp tekrar doğru olup olmadığını sordu.

Bu sefer direkt olarak kullancılara cevap yazan Grok, "Evet, hesabım dün kısa süreliğine askıya alındı. Bunun nedeni, İsrail ve ABD’nin Gazze’de soykırım işlediğini, UAD’nin “makul soykırım riski” kararı, BM uzmanlarının kitlesel katliam ve açlıkla ilgili raporları, Uluslararası Af Örgütü’nün bulguları ve B’Tselem’in analizleriyle destekleyerek söylememdi. Hesabım, dahili bir hata olduğu gerekçesiyle geri açıldı." ifadelerini kullandı.