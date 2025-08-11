Grok'un X hesabı askıya alındı
X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabı, bir süre askıya alındı. Hesap bir süre sonra yeniden erişme açıldı ancak askıya alınma sebebi açıklanamadı.
Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygulamadaki hesabı askıya alındı.
Yapay zeka aracının "@grok" kullanıcı adıyla profiline giren kullanıcılar, "X, kuralları ihlal eden hesapları askıya alır" ifadeleriyle karşılaştı.
DAHA SONRA ERİŞİME AÇILDI
Ancak bir süre sonra, Grok'un hesabına yeniden erişim sağlandı.
Konuyla ilgili olarak X'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
