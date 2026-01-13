"Grönland 51. eyalet olsun" dedi, Kongre'ye yasa teklifi yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland baskısına Amerikan Kongresi'nden destek geldi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Fine sunduğu yasa tasarısıyla Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ilhakını önerdi.

Kongre üyesi Fine, sosyal medya hesabı X üzerinden detaylarını paylaştığı tasarının adının “Grönland'ın İlhakı ve Eyalet Olma Durumu Yasası” olduğunu söyledi. Bu tasarıya göre ABD Başkanı'na Grönland'ın Birleşik Devletler'e katılması için gerekli yolu bulmasına dair yetki verilecek. Ayrıca ABD Başkanı, Grönland'ın alınması için Danimarka'yla ilhak ya da diğer yolları müzakere etmek üzere yetkilendirilecek.

Randy Fine, Grönland'ın 51. eyalet olarak ABD'ye katılmasının ABD'nin kuzeyini Rusya ve Çin'den koruyacağını savundu.

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın kesinlikle alınması gerektiğini söylemişti. Trump, “Eğer biz almazsak Rusya ya da Çin alacak, ben başkan olduğum sürece bu asla olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.