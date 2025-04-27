Grönland Başbakanı Nielsen: Asla satın alınacak bir “mülk parçası” olmayacağız

Kuzey Kutup adasının yeni Başbakanı Jens-Frederik Nielsen yaptığı açıklamada, Grönland'ın ABD yönetiminden gelen saygısız söylemlerin ardından Danimarka ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını söyledi.



Nielsen Kopenhag'da Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Dış politikada birlikte hareket etmemiz gereken bir durumdayız” dedi.

Grönland'ın asla satın alınacak bir “mülk parçası” olmayacağını söyleyen Başbakan, ABD'nin Danimarka'ya ait özerk bölgeyi ele geçirme söylemlerini saygıdan yoksun olmakla eleştirdi.



AFP'nin aktardığına göre Jens-Frederik Nielsen, göreve gelmesinden bu yana Danimarka'yı ilk kez ziyaret eden Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz asla ve asla kimse tarafından satın alınabilecek bir mülk parçası olmayacağız ve bence anlaşılması gereken en önemli mesaj budur” dedi.

