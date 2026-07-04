Grönland Başbakanı Nielsen: Trump "ilhak" fikrinden vazgeçmiş

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Fransa'da katıldığı Aix-en-Provence Ekonomi Forumu'nda ülkesinin üzerindeki uluslararası baskılardan ve ABD ile aralarında geçen son görüşmelerden bahsetti.

Adanın jeopolitik konumu yüzünden iki yıldır resmen abluka altında olduklarını ve bu durumun artık can sıktığını belirten Nielsen, üç gün önce ABD'li bir yetkilinin kendilerine ulaştığını söyledi:

“Üç gün önce ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi, bize Donald Trump 'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi ancak baskı hala burada."

Bu zor dönemde Fransa ve Avrupa Birliği’nin arkalarında durduğunu da sözlerine ekleyen Başbakan, Grönland olarak AB , Fransa, İskandinav ülkeleri, Danimarka ve NATO çizgisine sadık kalıp onlarla birlikte hareket edeceklerini net bir şekilde dile getirdi.