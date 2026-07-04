Grönland Başbakanı Nielsen: Trump "ilhak" fikrinden vazgeçmiş
04.07.2026 10:07
"Trump adayı ilhak etme fikrinden vazgeçti."
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğinin kendilerine söylendiğini belirtti. Nielsen, buna rağmen baskıların sürdüğünü belirtti.
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Fransa'da katıldığı Aix-en-Provence Ekonomi Forumu'nda ülkesinin üzerindeki uluslararası baskılardan ve ABD ile aralarında geçen son görüşmelerden bahsetti.
Adanın jeopolitik konumu yüzünden iki yıldır resmen abluka altında olduklarını ve bu durumun artık can sıktığını belirten Nielsen, üç gün önce ABD'li bir yetkilinin kendilerine ulaştığını söyledi:
“Üç gün önce ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi, bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi ancak baskı hala burada."
Bu zor dönemde Fransa ve Avrupa Birliği’nin arkalarında durduğunu da sözlerine ekleyen Başbakan, Grönland olarak AB, Fransa, İskandinav ülkeleri, Danimarka ve NATO çizgisine sadık kalıp onlarla birlikte hareket edeceklerini net bir şekilde dile getirdi.
Nielsen, adanın satılık olmadığını söyledi.
ABD'YE NET MESAJ
Grönland'ın daima AB'nin yanında olacağını kaydeden Nielsen, “Grönland, Fransa ile Nordik ülkeleri, Danimarka ve NATO'nun yanında olmak istiyor. Grönland, kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmeyecek, asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz.” değerlendirmesini yaptı.
Nielsen, baskıların henüz sona ermediğini fakat ABD ile Grönland arasında doğrudan diyalog kurarak önlemler almaya çalıştıklarını söyledi.
Dünyanın değişim sürecinden geçtiğini, bulundukları bölgede güvenliği sağlamak istediklerini ifade eden Nielsen, “Demokrasinin yanı sıra uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gibi ilkelere sahip ülkelerle ortaklıklar geliştirmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.
Trump, konuyu Ankara'da gündeme getirebilir.
ANKARA'DAKİ ZİRVEDE KONU TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR
Öte yandan bu hafta Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi'nde, daha önce Grönland konusunu NATO ile görüştüklerini ifade eden Donald Trump'ın bu meseleyi yeniden masaya getirmesi bekleniyor.
Trump'ın zirvede konuyu tekrar açma ihtimali, adanın stratejik geleceğine dair tartışmaları şimdiden hareketlendirmiş durumda.