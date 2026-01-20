Grönland gölgesinde Danimarka F-16'larını emekli etti, yerine F-35'ler geliyor

Danimarka Hava Kuvvetleri envanterine Ocak 1980 yılında giren F-16 Fighting Falcon (Savaşan Şahin) savaş uçakları 46 yıllık hizmetinin ardından emekli edildi.

Danimarka'nın Vojens kasabası yakınlarındaki Skrydstrup Hava Üssü'nde halka açık yapılan törenle F-16'lar envanterden çıkarıldı. Törene Danimarka'nın ilk F-16'sını hava üssüne indiren pilot, daha sonra da Savunma Bakanlığı yapmış Christian Hvidt de katıldı.

Toplamda 77 F-16 savaş uçağına sahip olan Danimarka bu uçakları emekli ediyor ve envanterden çıkarıyor ancak bu uçaklar yerde de kalmayacak. F-16'ların bir kısmı Arjantin'e satılırken bir kısmının da Ukrayna'ya bağışlanacağı belirtildi.