Grönland gölgesinde Danimarka F-16'larını emekli etti, yerine F-35'ler geliyor
20.01.2026 12:00
Danimarka Hava Kuvvetleri 46 yıldır kullanılan F-16 savaş uçaklarını emekli etti. Grönland gerilimi tırmanırken Danimarka Hava Kuvvetleri F-35'lere yer açıyor.
Danimarka Hava Kuvvetleri envanterine Ocak 1980 yılında giren F-16 Fighting Falcon (Savaşan Şahin) savaş uçakları 46 yıllık hizmetinin ardından emekli edildi.
Danimarka'nın Vojens kasabası yakınlarındaki Skrydstrup Hava Üssü'nde halka açık yapılan törenle F-16'lar envanterden çıkarıldı. Törene Danimarka'nın ilk F-16'sını hava üssüne indiren pilot, daha sonra da Savunma Bakanlığı yapmış Christian Hvidt de katıldı.
Toplamda 77 F-16 savaş uçağına sahip olan Danimarka bu uçakları emekli ediyor ve envanterden çıkarıyor ancak bu uçaklar yerde de kalmayacak. F-16'ların bir kısmı Arjantin'e satılırken bir kısmının da Ukrayna'ya bağışlanacağı belirtildi.
F-16 YERİNE F-35
Yeni nesil savaş uçağı F-35 programında yer alan Danimarka ilk uçağını Eylül 2023'te aldı. 2016'da 27 uçak siparişi veren ülke daha sonra 2025'te 16 F-35 siparişi daha verdi. Danimarka Savunma Bakanlığı tüm siparişlerin gelmesiyle beraber bütün uçakların gelecek yıl operasyonel halde olacağını belirtti.
Hali hazırda Grönland adası konusunda ABD ile gerginlik yaşayan Danimarka'nın hava filosunu yenilemesi dikkat çekti.