Grönland işgale hazırlanmış. Tatbikat denildi, gerçek operasyon çıktı

Danimarka ve müttefiklerinin, ABD’nin Grönland ’ı ilhak edebileceği endişesiyle Ocak ayında bölgeye asker gönderdiği ortaya çıktı.

Danimarka kamu yayıncısı DR’nin gördüğü askeri operasyon emrine göre, 13 Ocak tarihli plan kapsamında Grönland’ın savunmasına yönelik hazırlıklar başlatıldı.

“TÜM SENARYOLAR CİDDİYE ALINDI”

Danimarkalı bir askeri yetkili, ABD’nin Venezuela’daki operasyonunun ardından Grönland için de benzer bir senaryonun göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Yetkili, “Trump sürekli Grönland’ı istediğini söylüyordu. Venezuela’da yaşananlardan sonra tüm ihtimalleri ciddiye almak zorundaydık” ifadelerini kullandı.

NATO ÖRTÜSÜ ALTINDA KONUŞLANMA

Askeri sevkiyatın, “Arctic Endurance” adlı NATO tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak kaynaklara göre bu yalnızca bir tatbikat değil, gerçek bir konuşlanmaydı.

Bölgeye Danimarka birliklerinin yanı sıra Fransız dağ birlikleri ile Alman ve İsveç askerleri de gönderildi.

“TATBİKAT DEĞİL, GERÇEK OPERASYON”

Kaynaklar, sevk edilen birliklerin kan nakli ekipmanları ve patlayıcılarla donatıldığını, bunun da operasyonun gerçek bir askeri hazırlık olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bu durum, olası bir çatışma senaryosunun ciddi şekilde değerlendirildiğine işaret ediyor.

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI KRİZİ TETİKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini savunuyor ve bu hedef için askeri seçeneği dışlamıyordu. Bu açıklamalar, Danimarka ve Avrupa ülkelerinde ciddi güvenlik endişelerine yol açtı.

Trump’ın sert söylemleri, NATO içinde son yılların en ciddi gerilimlerinden birine neden oldu. Ancak 21 Ocak’ta Trump’ın geri adım atarak askeri güç kullanmayacağı yönünde açıklama yapmasıyla tansiyon kısmen düştü.

Buna rağmen NATO, “Arctic Sentry” misyonu kapsamında bölgede güvenliği artırmaya devam ediyor.