Grönland'in kader toplantısı bugün

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının ardından sular durulmuyor. Bugün Beyaz Saray'da gerçekleşecek Grönland toplantısı öncesinde Danimarka, özerk toprağını korumaya yönelik bir adım attı. Danimarka'nın Grönland'a askeri ekipman ve personel gönderdiği belirtildi.

13 Ocak'ta Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bugün Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek Grönland toplantısı öncesinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag'daki başbakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenlemiş, “çatışma istemiyoruz" mesajı vermişti.

GRÖNLAND'IN KADER TOPLANTISI BUGÜN

Grönland'ın hatta belki de NATO'nun kaderini belirleyebilecek kararların alınabileceği toplantı bugün Beyaz Saray'da düzenlenecek. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları Lars Rasmussen ve Vivian Motzfeld'i ağırlayacak.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen dünkü basın toplantısında Danimarka'dan yana taraf olduklarını belirtmiş ve “Şimdi ABD ile Danimarka arasında seçim yapmamız gerekiyorsa, Danimarka'yı seçiyoruz” demişti.

Trump'a bu çıkış sorulduğunda ABD Başkanı Grönland liderini tanımadığını ama onun “büyük bir problemi” olduğunu söyledi. “Ona katılmıyorum. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum” dedi.

ABD HALKI GRÖNLAND MÜDAHALESİ İSTEMİYOR

ABD'de Trump yönetimi Grönland'ı istediğini ısrarla dile getirirken ABD vatandaşları aynı isteği paylaşmıyor. IPSOS'un yaptığı araştırmada Amerikalıların yüzde 71'i Grönland'ın askeri güçle alınmasının kötü bir fikir olduğunu düşünüyor. Trump'ın Grönland'ı alma fikrini Amerikalıların sadece yüzde 17'si onaylarken, yüzde 45'i karşı çıkıyor, geriye kalanlarsa emin olmadığını söylüyor. Yine aynı araştırmada Amerikalıların yüzde 66'sı olası Grönland operasyonunun ABD'nin NATO ve müttefiklerle olan ilişkisini bozacağını düşünüyor.

PEKİ ABD BAŞKANI NEDEN GRÖNLAND'DA ISRARCI?

Grönland'ın stratejik öneminin ve bu önemi yaratan konumu ve de adada bulunan doğal kaynakların Trump'ı cezbettiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın Arktik bölgesinin güvenliği için kesinlikle alınması gerektiğini söylemişti. Trump, “Eğer biz almazsak Rusya ya da Çin alacak, ben başkan olduğum sürece bu asla olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca doğal kaynak açısından da önemli zenginliklere sahip olduğu belirtilen adada titanyum, elmas, bakır, altın, tungsten, grafit, demir cevheri, çinko ve nikel gibi maddelerin bulunduğu kaydedildi.