Grönland'ın yeni başbakanından Trump'a sert yanıt: "Kimseye ait değiliz!"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'ye dahil etme söylemlerine Grönland'ın yeni lideri Jens-Frederik Nielsen yanıt verdi.



"Başkan Trump, ABD'nin Grönland'ı alacağını söylüyor. Açıkça söyleyeyim: ABD bunu yapamayacak. Kimseye ait değiliz. Kendi geleceğimizi kendimiz belirliyoruz," dedi.



TRUMP'IN İDDİALARI VE TEPKİLER



Trump, NBC'ye verdiği röportajda, "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde 100," diyerek ABD'nin askeri güce başvurmadan da böyle bir hamlede bulunabileceğini söyledi.



ABD Başkanı, Grönland'ın özerk statüsüne rağmen Danimarka topraklarına bağlı olduğunu hatırlatarak, bölgenin ABD için stratejik öneme sahip olduğunu öne sürdü. Trump, daha önce de Grönland'ı ABD'ye dahil etme konusunda "gerçek görüşmeler yaptığını" dile getirmişti.



NIELSEN: "BASKI ALTINDA BİRLİK OLMALIYIZ"



33 yaşındaki Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın en genç başbakanı olarak Cuma günü yemin etti. Göreve başlamasının ardından ilk basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nielsen, memleketi Nuuk'ta yaptığı açıklamada, "Halk olarak baskı altında olduğumuz bir zamanda, birlikte durmalıyız," diyerek siyasi birlik çağrısında bulundu.



ABD'DEN GRÖNLAND'A ELEŞTİRİ



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki bir heyet, Grönland'ı ziyaret etti. Vance, "Danimarka'ya mesajımız çok basit: Grönland halkı için iyi bir iş yapmadınız. Grönland halkına ve bu inanılmaz, güzel kara parçasının güvenlik mimarisine yeterince yatırım yapmadınız," ifadelerini kullandı.



Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ise ABD'nin sert eleştirilerine yanıt vererek, "Eleştirilere açığız, ancak tamamen dürüst olmama izin verin, eleştirilerin sunuluş üslubunu beğenmiyoruz. Yakın müttefiklerinizle böyle konuşmamalısınız ve ben hala Danimarka ve ABD'yi yakın müttefikler olarak görüyorum," dedi.



ABD ve Grönland arasındaki gerilim, Trump'ın açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşınırken, Grönland'ın bağımsızlığı ve geleceği üzerine tartışmalar şiddetlenerek devam ediyor.