Grönlandlı siyasi partilerden ortak bildiri: Amerikalı olmayacağız, Danimarkalı olmayacağız

Grönland’daki tüm siyasi partilerin liderleri, yayımladıkları ortak bildiriyle ülkenin geleceğine dış baskılarla yön verilmesine karşı net bir duruş sergiledi. Bildiride, özellikle ABD’den gelebilecek olası baskılara dikkat çekilerek, Grönland’ın kaderinin yalnızca Grönland halkı tarafından belirlenebileceği vurgulandı.

“GRÖNLANDLI OLACAĞIZ”

Parti liderleri, “Amerikalı olmayacağız, Danimarkalı olmayacağız; Grönlandlı olacağız” mesajıyla ulusal kimliğin ve kendi kaderini tayin hakkının altını çizdi. Grönland’ın, Özyönetim Yasası çerçevesinde demokratik yollarla yönetildiği hatırlatılan açıklamada, hükümet ve parlamento üyelerinin halk tarafından seçildiği ve bu meşruiyetle görev yaptığı ifade edildi.

“HİÇBİR ÜLKE MÜDAHALE EDEMEZ”

Açıklamada, ABD ve Batılı ülkelerle iş birliğinin sürdürüleceği ancak bunun karşılıklı saygı ve uluslararası hukuk temelinde yürütülmesi gerektiği belirtildi. “Grönland’ın geleceği, Inuiaat Kalaallit’in (Grönland halkının) kendi kararına bağlıdır. Hiçbir ülke bu sürece müdahale edemez” denildi.

Son yıllarda Grönland’ın uluslararası alandaki sorumluluklarının ve görünürlüğünün arttığına dikkat çekilen bildiride, ilişkilerin resmi ve diplomatik kanallar üzerinden, saygıya dayalı biçimde devam ettirileceği vurgulandı. Diyalogun ve dostane ilişkilerin tek doğru yol olduğu ifade edildi.

Ortak bildiride şu hedefler öne çıkarıldı:

Dost ve müttefik ülkelerle diyaloğun güçlendirilmesi,

Parlamento toplantılarının öne alınarak siyasi birlik ve düzenin sağlanması,

Olağanüstü gelişmeler karşısında Grönland halkının çıkarlarının korunması,

Ülke genelinde güvenlik ve refahın Grönland’ın yararına olacak şekilde sürdürülmesi,

Grönland’ın her zaman Grönland halkının yurdu ve kendi kararlarıyla yönetilen bir ülke olarak kalması.

“Grönland Grönlandlılarındır” ifadesiyle son bulan açıklamayı, Demokraatit Partisi’nden Jens Frederik Nielsen, Naleraq Partisi’nden Pele Broberg, Inuit Ataqatigiit Partisi’nden Múte B. Egede, Siumut Partisi’nden Aleqa Hammond ve Atassut Partisi’nden Aqqalu C. Jerimiassen imzaladı.