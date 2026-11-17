KONSOLLARDA 212 GİGABAYTA KADAR BOŞ ALAN GEREKİYOR

Rockstar Games, oyunun kurulumu için konsol türüne bağlı olarak 212 gigabayta kadar boş depolama alanı gerekeceğini açıkladı.

Bu veri boyutu, stüdyonun bir önceki oyunu Red Dead Redemption 2'nin tam iki katına karşılık geliyor.

Sistem yazılımı düşüldüğünde yaklaşık 670 gigabayt kullanılabilir alanı kalan standart PlayStation 5 sahipleri için bu boyut ciddi bir yer planlaması gerektiriyor.

İnternet hızı düşük olan oyuncular için ön yükleme süreci, çıkış tarihinden bir hafta önce, 10 Kasım 2026 itibarıyla başlatıldı.

Otomatik indirme seçeneği açık olan dijital alıcıların konsolları, dosyaları önceden indirerek çıkış anına hazırlıyor.

Fiziksel kutu siparişi verenlerin ise kargonun ulaşmasını beklemesi gerekiyor, ancak kutuya erken ulaşanlar içindeki kodu kullanarak ön yükleme yapabiliyor.

STANDART SÜRÜM 80 DOLARDAN SATIŞA SUNULDU

GTA 6 , geleneksel yeni oyun fiyatlarının üzerine çıkarak standart sürümde 79,99 dolarlık etiketle satışa sunuldu.

Sadece temel oyunu ve tek oyunculu hikaye senaryosunu içeren bu paket, hem dijital mağazalarda hem de fiziksel satış noktalarında yer alıyor.

Mağazalardan fiziksel kutu satın alacak oyuncuları önemli bir ayrıntı bekliyor.

Oyun kutularının içinden fiziksel bir disk çıkmıyor; bunun yerine konsol mağazasında kullanılacak bir dijital indirme kodu veriliyor.

Yalnızca dijital platformlara özel hazırlanan 99,99 dolarlık Ultimate Edition paketi ise ana oyuna ek olarak kozmetik eşyalar, özel araçlar ve çevrimiçi modda geçerli mülk kuponları sunuyor.

Serinin sıkı takipçileri için hazırlanan ve "Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection" adını taşıyan 399,99 dolarlık koleksiyon paketi ise oyun kodunu içermiyor.

Bu pakette Macca the Gator figürü, Oakley güneş gözlüğü ve şapka gibi fiziksel koleksiyon ürünleri yer alıyor.

19 Kasım öncesinde ön sipariş veren kullanıcılara '55 Vapid Stanier model özel araç, retro temalı kozmetik eşyalar ve bir aylık ücretsiz GTA+ üyeliği içeren Vintage Vice City paketi hediye ediliyor.

Oyunun müzikleri için Fransız elektronik müzik ikilisi Justice ile çalışan Rockstar Games'in, çıkış günü için Travis Scott ve Nike ile üç farklı renkte Air Force 1 Low '07 RS spor ayakkabı koleksiyonu çıkaracağı konuşuluyor.

Microsoft'un oyun konsolu birimi Xbox ise çıkış sürecine özel olarak timsah figürü içine yerleştirilmiş tek üretim bir Xbox Series X konsolunu çekilişle hediye ediyor.