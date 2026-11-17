GTA 6 çıkıyor. 12,5 milyon kişi işe ve okula gitmeyebilir
17.11.2026 09:45
Oyuncular 19 Kasım'da yerel saatle gece yarısından itibaren oyuna erişebilecek.
13 yılı aşkın süredir beklenen Grand Theft Auto 6, 19 Kasım tarihinde yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series konsolları için piyasaya çıkıyor.
Grand Theft Auto 6 , 13 yılı aşkın bir aranın ardından 19 Kasım'da dünya genelinde piyasaya çıkıyor.
PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına yönelik ön sipariş gelirlerinin şimdiden 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.
Araştırma ve insan kaynakları şirketlerinin analizleri, oyunun küresel çapta büyük bir izin ve devamsızlık dalgası yaratacağını ortaya koyuyor.
Önceki yıllarda birkaç kez ertelenen yapım, yıl sonu alışveriş döneminin en hareketli günlerinde raflardaki ve dijital mağazalardaki yerini alıyor.
Dijital ön sipariş veren oyuncular, 19 Kasım günü yerel saatle gece yarısından itibaren oyuna erişebilecek.
MİLYONALARCA ÇALIŞAN VE ÖĞRENCİ İZİN ALACAK
PCMag'in yaptığı ve anket verilerine dayanan araştırmaya göre, ABD'de yaklaşık 12,5 milyon kişinin çıkış gününde işe veya okula gitmemesi bekleniyor.
Aynı araştırmada yetişkin oyuncuların yaklaşık yüzde 8'i izin almayı düşünürken Z kuşağında bu oran yüzde 13'e çıkıyor.
Farklı bir tahmin ise yalnızca çalışan bazında ABD'de yaklaşık 1,5 milyon kişinin 19 Kasım'da yıllık veya hastalık izni alabileceğini öngörüyor.
İnsan kaynakları yazılımı şirketi BrightHR'nin verileri, İngiltere'de 19 Kasım için yapılan izin taleplerinin yüzde 4,63'ünde gerekçe olarak doğrudan GTA'nın gösterildiğini ortaya koydu.
İngiltere genelinde kasım ve aralık aylarında oyunla bağlantılı toplam 83 bin günlük izin kullanılacağı tahmin ediliyor.
OYUN 19 KASIM'DA TEK OYUNCULU HİKAYE MODUYLA AÇILIYOR
Rockstar Games'in geliştirdiği yapım, ilk aşamada yalnızca tek oyunculu hikaye modunu sunuyor.
Çevrimiçi çok oyunculu GTA 6 Online modu ise çıkış gününde yer almayacak ve 2027 yılında oyunculara açılması bekleniyor.
Bilgisayar sürümü için geliştirici stüdyo henüz kesin bir takvim paylaşmadı.
Kulislerdeki beklentiler, bilgisayar versiyonunun 2027 yılının ilk üç ayında yayımlanacağı yönünde.
Oyun, çıkış döneminde yalnızca yeni nesil konsollar olan PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S cihazlarında çalışacak.
Yüksek teknik gereksinimler nedeniyle PlayStation 4 ve Xbox One konsolları bu sürümün dışında bırakıldı.
Oyuncular, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenerek kurgulanan Leonida eyaletini ve serinin efsanevi kenti Vice City'yi özgürce keşfedebilecek.
Haritada tam kapasiteyle ve gerçek zamanlı tarifelerle çalışan otobüs ile tren hatları yer alıyor.
Bu ayrıntı seviyesi, yapımın bugüne kadar geliştirilmiş en yüksek bütçeli video oyunu olduğu yönündeki tahminleri güçlendiriyor.
Oyunun tanıtımı için gerçek dünyada da kapsamlı kampanyalar yürütülüyor.
Miami-Dade İdaresi yetkilileri, stadyum gibi kentin simge noktalarına reklam yerleştirilmesi amacıyla Rockstar Games ile 3,9 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Bu anlaşma kapsamında Miami'deki simge yapılar, oyundaki kurgusal karşılığı olan Vice City temasıyla ışıklandırılıyor.
GTA 6
KONSOLLARDA 212 GİGABAYTA KADAR BOŞ ALAN GEREKİYOR
Rockstar Games, oyunun kurulumu için konsol türüne bağlı olarak 212 gigabayta kadar boş depolama alanı gerekeceğini açıkladı.
Bu veri boyutu, stüdyonun bir önceki oyunu Red Dead Redemption 2'nin tam iki katına karşılık geliyor.
Sistem yazılımı düşüldüğünde yaklaşık 670 gigabayt kullanılabilir alanı kalan standart PlayStation 5 sahipleri için bu boyut ciddi bir yer planlaması gerektiriyor.
İnternet hızı düşük olan oyuncular için ön yükleme süreci, çıkış tarihinden bir hafta önce, 10 Kasım 2026 itibarıyla başlatıldı.
Otomatik indirme seçeneği açık olan dijital alıcıların konsolları, dosyaları önceden indirerek çıkış anına hazırlıyor.
Fiziksel kutu siparişi verenlerin ise kargonun ulaşmasını beklemesi gerekiyor, ancak kutuya erken ulaşanlar içindeki kodu kullanarak ön yükleme yapabiliyor.
STANDART SÜRÜM 80 DOLARDAN SATIŞA SUNULDU
GTA 6, geleneksel yeni oyun fiyatlarının üzerine çıkarak standart sürümde 79,99 dolarlık etiketle satışa sunuldu.
Sadece temel oyunu ve tek oyunculu hikaye senaryosunu içeren bu paket, hem dijital mağazalarda hem de fiziksel satış noktalarında yer alıyor.
Mağazalardan fiziksel kutu satın alacak oyuncuları önemli bir ayrıntı bekliyor.
Oyun kutularının içinden fiziksel bir disk çıkmıyor; bunun yerine konsol mağazasında kullanılacak bir dijital indirme kodu veriliyor.
Yalnızca dijital platformlara özel hazırlanan 99,99 dolarlık Ultimate Edition paketi ise ana oyuna ek olarak kozmetik eşyalar, özel araçlar ve çevrimiçi modda geçerli mülk kuponları sunuyor.
Serinin sıkı takipçileri için hazırlanan ve "Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection" adını taşıyan 399,99 dolarlık koleksiyon paketi ise oyun kodunu içermiyor.
Bu pakette Macca the Gator figürü, Oakley güneş gözlüğü ve şapka gibi fiziksel koleksiyon ürünleri yer alıyor.
19 Kasım öncesinde ön sipariş veren kullanıcılara '55 Vapid Stanier model özel araç, retro temalı kozmetik eşyalar ve bir aylık ücretsiz GTA+ üyeliği içeren Vintage Vice City paketi hediye ediliyor.
Oyunun müzikleri için Fransız elektronik müzik ikilisi Justice ile çalışan Rockstar Games'in, çıkış günü için Travis Scott ve Nike ile üç farklı renkte Air Force 1 Low '07 RS spor ayakkabı koleksiyonu çıkaracağı konuşuluyor.
Microsoft'un oyun konsolu birimi Xbox ise çıkış sürecine özel olarak timsah figürü içine yerleştirilmiş tek üretim bir Xbox Series X konsolunu çekilişle hediye ediyor.
GTA 6
EBEVENLER İÇİN 17 YAŞ UYARISI
ABD'de oyunları derecelendiren Eğlence Yazılımları Derecelendirme Kurulu (ESRB), GTA 6'yı 17 yaş ve üzeri yetişkinler için uygun anlamına gelen "M" kategorisinde sınıflandırdı.
Kurul, bu kararın gerekçesini oyunda yoğun şiddet, kan, yetişkin mizahı, çıplaklık, argo dil, cinsel içerik, alkol ve uyuşturucu kullanımı ile oyun içi satın alımların yer alması olarak açıkladı.
ESRB'nin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: "Grand Theft Auto VI, kan ve vahşet, yoğun şiddet, yetişkin mizahı, çıplaklık, ağır dil, yoğun cinsel içerik ile uyuşturucu ve alkol kullanımı nedeniyle ESRB tarafından 17 yaş ve üzeri yetişkinler için derecelendirilmiştir."
Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X/S konsolları, ebeveynlerin yaş sınırına göre oyun engellemesi yapmasına, oyun içi satın alımları onaya bağlamasına ve çevrimiçi sesli ile yazılı sohbetleri kısıtlamasına olanak tanıyor.