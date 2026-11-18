Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto VI (GTA 6) , küresel çıkış takvimindeki saat farkları nedeniyle erken erişim yöntemleriyle gündeme geldi.

Oyun yarın her bölgede yerel saatle gece yarısı açılırken, ABD'deki bazı Xbox oyuncuları konsol ayarlarını değiştirerek Vice City'ye saatler öncesinden girdi.

PlayStation cephesinde aynı yöntemi denemek isteyen kullanıcıların hesaplarının kapatıldığı veya askıya alındığı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

İki büyük konsol arasındaki teknik işleyiş farkı, erken erişim hilesini deneyen oyuncular için farklı sonuçlar ve riskler doğuruyor.

HESAPLAR ASKIYA ALINDI İDDİASI

Dijital oyun topluluklarında dolaşan paylaşımlar, çıkış öncesinde Yeni Zelanda hesabı açtığı öne sürülen bazı PlayStation kullanıcılarının hesap yaptırımıyla karşılaştığını iddia ediyor.

Hesapların kapatıldığı veya askıya alındığına dair bu iddialar henüz doğrulanmadı ve bu hesapların tam olarak neden engellendiği netleşmedi.

Ne Sony ne de Microsoft, GTA 6 'ya özel olarak erken erişim hilesini kullanan oyunculara yasak uygulanacağına dair resmi açıklama yaptı.

PlayStation 5 (PS5) kullanıcılarını bekleyen temel risk, platformun kendi kullanıcı sözleşmesindeki ikamet kuralından kaynaklanıyor.

PlayStation hizmet şartları, oyuncuların hesaplarını yalnızca fiilen yaşadıkları ülke veya bölgede açmasını zorunlu tutuyor.

Sony, yanlış ya da sahte bilgilerle oluşturulan hesapları askıya alabileceğini veya kısıtlayabileceğini açıkça belirtiyor.