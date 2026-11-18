GTA 6'da Yeni Zelanda hilesi. Oyunu erken açmak isteyen hesaplara ceza iddiası
18.11.2026 16:56
Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya aksiyon-macera oyunu GTA 6, 2013 yılında çıkan GTA 5'ten 13 yıl sonra serinin yeni ana oyunu olarak piyasaya çıkıyor.
ABD'deki Xbox kullanıcıları konsol konumunu değiştirerek 19 Kasım'da çıkacak GTA 6'ya yerel saatten 18 saat önce girmeyi başardı. PlayStation cephesinde saat dilimi değiştirmek sonuç vermedi.
Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto VI (GTA 6) , küresel çıkış takvimindeki saat farkları nedeniyle erken erişim yöntemleriyle gündeme geldi.
Oyun yarın her bölgede yerel saatle gece yarısı açılırken, ABD'deki bazı Xbox oyuncuları konsol ayarlarını değiştirerek Vice City'ye saatler öncesinden girdi.
PlayStation cephesinde aynı yöntemi denemek isteyen kullanıcıların hesaplarının kapatıldığı veya askıya alındığı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.
İki büyük konsol arasındaki teknik işleyiş farkı, erken erişim hilesini deneyen oyuncular için farklı sonuçlar ve riskler doğuruyor.
HESAPLAR ASKIYA ALINDI İDDİASI
Dijital oyun topluluklarında dolaşan paylaşımlar, çıkış öncesinde Yeni Zelanda hesabı açtığı öne sürülen bazı PlayStation kullanıcılarının hesap yaptırımıyla karşılaştığını iddia ediyor.
Hesapların kapatıldığı veya askıya alındığına dair bu iddialar henüz doğrulanmadı ve bu hesapların tam olarak neden engellendiği netleşmedi.
Ne Sony ne de Microsoft, GTA 6'ya özel olarak erken erişim hilesini kullanan oyunculara yasak uygulanacağına dair resmi açıklama yaptı.
PlayStation 5 (PS5) kullanıcılarını bekleyen temel risk, platformun kendi kullanıcı sözleşmesindeki ikamet kuralından kaynaklanıyor.
PlayStation hizmet şartları, oyuncuların hesaplarını yalnızca fiilen yaşadıkları ülke veya bölgede açmasını zorunlu tutuyor.
Sony, yanlış ya da sahte bilgilerle oluşturulan hesapları askıya alabileceğini veya kısıtlayabileceğini açıkça belirtiyor.
Ne Sony ne de Microsoft, GTA 6'ya özel olarak erken erişim hilesini kullanan oyunculara yasak uygulanacağına dair resmi açıklama yaptı.
PS5 SİSTEMİNDE SAAT DİLİMİ DEĞİŞTİRMEK İŞE YARAMIYOR
PlayStation ekosisteminde erken erişim kilidi, konsolun saat ayarından değil oyunun satın alındığı PlayStation Store bölgesinden kontrol ediliyor.
Oyunu ABD hesabıyla satın alan PS5 kullanıcıları, cihazlarının saat dilimini ileri alsa bile GTA 6'yı vaktinden önce başlatamıyor.
PlayStation destek sayfası, hesap açıldıktan sonra o hesaba tanımlı ülke veya bölge bilgisinin kalıcı olarak kilitlendiğini doğruluyor.
PS5 üzerinden Yeni Zelanda çıkış saatinden yararlanmak isteyen oyuncuların Yeni Zelanda merkezli yeni hesap açması ve oyunu o bölgenin mağazasından satın alması gerekiyor.
Sony'nin bu katı kuralları karşısında, 13 yıldır beklenen oyun için birkaç saat daha sabretmek PS5 oyuncularını olası hesap yaptırımlarından koruyor.
XBOX OYUNCULARI 18 SAATLİK FARKLA VICE CITY'YE ERKEN GİRDİ
PlayStation'daki katı bölge kilidinin aksine Xbox Series X ve Series S oyuncuları, "Yeni Zelanda hilesi" olarak bilinen yöntemin GTA 6'da çalıştığını bildirdi.
Reddit'teki Xbox forum başlığında paylaşım yapan oyuncular, konsollarının konum ayarını değiştirip cihazı yeniden başlattıktan sonra oyuna erken girebildiklerini anlattı.
Bu imkan, Rockstar Games'in oyunu 19 Kasım günü her ülkede kendi yerel gece yarısı saatinde erişime açma takviminden doğuyor.
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde saatler 19 Kasım gece yarısını gösterdiğinde, kıta ABD'sinde tarih hala 18 Kasım Çarşamba günüydü ve saatler Pasifik Saati ile 03.00'ü, Doğu Saati ile 06.00'yı gösteriyordu.
Bu coğrafi zaman farkı, yöntemi uygulayan ABD'deki Xbox oyuncularına yerel çıkış saatlerine göre 18 saate varan erken başlangıç imkanı tanıdı.
Xbox yönteminin PlayStation'dan temel farkı, oyuncuların yeni bölge hesabı açmak yerine ellerindeki dijital kopya üzerinden yalnızca konsol ayarını değiştirmesinden kaynaklanıyor.
Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya aksiyon-macera oyunu GTA 6, 2013 yılında çıkan GTA 5'ten 13 yıl sonra serinin yeni ana oyunu olarak piyasaya çıkıyor.
XBOX ÜZERİNDEN ERKEN ERİŞİM DÖRT ADIMDA UYGULANIYOR
Kendi sorumlulukları dahilinde bu yöntemi denemek isteyen oyuncuların, öncelikle Xbox Series X veya Series S konsollarında GTA 6'nın dijital sürümünü yüklemiş olması gerekiyor.
Oyuncuların tarif ettiği yöntemde ilk adım olarak konsolda Ayarlar menüsü açılıyor ve Sistem bölümünün altındaki Dil ve konum sekmesine giriliyor.
Ardından Konum başlığı altından Yeni Zelanda seçiliyor ve değişikliğin uygulanması için Şimdi yeniden başlat seçeneğine tıklanıyor.
Konsol yeniden açıldıktan sonra kullanıcılar doğrudan oyun kütüphanelerinden Grand Theft Auto VI'yı başlatabiliyor.
Bölgesel ayarlarla uğraşmak istemeyen tüm PS5 ve Xbox Series X|S oyuncuları için oyun, 19 Kasım Perşembe yerel saatlerde erişime açılacak.
MERAKLA BEKLENEN OYUN YARIN PİYASAYA ÇIKIYOR
Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya aksiyon-macera oyunu GTA 6, 2013 yılında çıkan GTA 5'ten 13 yıl sonra serinin yeni ana oyunu olarak piyasaya çıkıyor.
Oyun, "Bonnie ve Clyde" ikilisinden esinlenen bir suç ortaklığını merkeze alıyor.
Ana hikayede merkezde yer alan ve zorunlu olmayan ilk kadın ana karakter Lucia Caminos ile eski bir asker olan Jason Duval başrolleri paylaşıyor.
Suç dünyasının içinde yer alan ikili, başarısız bir banka soygununun ardından kendilerini karmaşık bir suç komplosunun içinde buluyor.
Oyun, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenerek tasarlanan kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor.
Serinin Miami esinli şehri Vice City de modern grafikler ve güncellenmiş yapısıyla oyunda yer alıyor.
Haritanın önceki oyunlara kıyasla çok daha geniş bir alana yayıldığı belirtiliyor.