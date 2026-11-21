GTA 6'dan 24 saatte 3.79 milyar dolarlık rekor
21.11.2026 04:17
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyun tutkununun 13 yıllık bekleyişi sona erdi.
13 yıllık bekleyişin sonunda piyasaya sürülen ve küresel bir oyun çılgınlığına dönüşen Grand Theft Auto VI (GTA 6) ilk 24 saatte 3.79 milyar dolarla gelmiş geçmiş en büyük eğlence ürünü lansmanı oldu.
Suç ortağı Lucia ve Jason ikilisinin neon ışıklarla kaplı Vice City sokaklarında maceraya atıldığı aksiyon-macera oyunu Grand Theft Auto'nun son sürümü GTA 6, küresel çılgınlığın yanı sıra yeni bir rekora da imza attı.
Geliştirici Rockstar Games, oyunun perşembe günkü çıkışının ardından ulaştığı rakamları paylaştı. Daha piyasaya çıkmadan 32.5 milyon adet ön sipariş alan GTA 6'nın ilk gün elde ettiği gelir, 3.79 milyar dolarla selefi GTA 5'in 2013'te ilk gün kazandığı tahmini 800 milyon doların yaklaşık beş katına ulaştı. GTA V, bugüne kadar ilk 24 saatte en fazla satış yapan video oyunu olarak kabul ediliyordu.
GTA 6'yı satın alamasa da çıktığı gün oynayabilmek isteyenler haftalar, hatta aylar öncesinden oyun salonlarında rezervasyon yaptırdı.
AVENGERS'I DA SOLLADI
GTA 6 ayrıca, yaklaşık 2,94 milyar dolarlık küresel gişe hasılatına ulaşan tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi "Avengers: Endgame"i de geride bıraktı.
Rockstar Games Başkanı ve kurucusu Sam Houser, "Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların gösterdiği ilgiden dolayı son derece müteşekkiriz" diyerek GTA 6'nın çıkışını şirket için "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdi.
Yatırımcılar, Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'in GTA 6'nın PC sürümü ve çevrimiçi (online) versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin planlarını açıklamasını bekliyor. Çok oyunculu çevrimiçi mod, oyunun uzun vadeli ve düzenli gelir üretmesinde kritik öneme sahip görülüyor.
Dünyanın dört bir yanında GTA 6'ya özel etkinlikler düzenlendi.
KÜRESEL ÇILGINLIK
Türkiye saatiyle 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece 00.00'da açılan yapım, şu an yalnızca PlayStation 5, PS5 Pro ve Xbox Series X/S konsollarında oynanabiliyor ve cihazlarda yaklaşık 212 GB boş alan gerektiriyor.
2013'te piyasaya sürülen GTA 5'in devamı niteliğindeki yapım, suç temalı hikayesi ve geniş haritasıyla oyun dünyasındaki en büyük çıkışı yaptı.
Oyun, başarısız bir banka soygununun ardından büyük bir komplonun ortasında kalan Lucia Caminos ve Jason Duval adlı suç ikilisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Lucia Caminos, serinin üç boyutlu evrenindeki ilk kadın ana karakter olarak yer alıyor. Hikaye, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde ve Miami'yi temel alan Vice City şehrinde geçiyor.
Oyun severlerin 13 yılı aşkın süredir beklediği GTA 6, küresel bir çılgınlığa dönüştü. Bu bekleyiş sürecinde bazı hayranlar oyunu kesintisiz oynayabilmek için işten izin alırken, partnerleriyle sembolik "oyun sözleşmeleri" imzalayanlar bile oldu. Evlerde günler süren hazırlıklar yapıldı, oyun tutkunlarının işyerleri arasında tatil edilenler oldu. En büyük ilgiyi ise oyun salonları gördü. Bazı işletmelerde müşteriler oyunu çıktığı gün oynayabilmek için haftalar, hatta aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı. Oyun salonlarında ilk gün başlayan yoğunluk, hala devam ediyor.
Küresel çaptaki GTA 6 çılgınlığı oyun konsolu ve aksesuarlarının satışını da artırdı.
OYUN KONSOLU SATIŞLARI ARTTI
GTA 6 çılgınlığı oyun konsolu satışlarına da yansıdı.
Online ticaret platformu Hepsiburada'nın verilerine göre 19 Kasım itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşan "GTA 6" video oyununa gösterilen ilgi e-ticareti de hareketlendirdi.
Şirket verilerine göre, 9-18 Kasım tarihleri arasında 30 Ekim-8 Kasım dönemine kıyasla oyun konsolu satışları yüzde 67, PlayStation 5 (PS5) satışları yüzde 88 ve GTA 6 aramaları yüzde 654 arttı.
Oyuncuların yalnızca konsol almakla kalmayıp ekipmanlarını da yenilediği 9-18 Kasım döneminde, bir önceki haftaya kıyasla oyun kolu satışları yüzde 74, konsol aksesuarı satışları yaklaşık yüzde 53, ağ ürünleri satışları yüzde 25 ve dijital oyun kodu satışları ise yaklaşık yüzde 22 yükseldi. PS5 alan her 100 kişiden 5'i, siparişine ikinci bir oyun kolu ekledi.
Önceki döneme göre "Xbox Series X|S" aramaları yüzde 348, "PS5 Pro" aramaları yüzde 183, "PSN cüzdan kodu" aramaları yüzde 161 ve "PS5" aramaları yüzde 98 artış gösterdi.