AVENGERS'I DA SOLLADI

GTA 6 ayrıca, yaklaşık 2,94 milyar dolarlık küresel gişe hasılatına ulaşan tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi "Avengers: Endgame"i de geride bıraktı.

Rockstar Games Başkanı ve kurucusu Sam Houser, "Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların gösterdiği ilgiden dolayı son derece müteşekkiriz" diyerek GTA 6'nın çıkışını şirket için "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Yatırımcılar, Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'in GTA 6'nın PC sürümü ve çevrimiçi (online) versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin planlarını açıklamasını bekliyor. Çok oyunculu çevrimiçi mod, oyunun uzun vadeli ve düzenli gelir üretmesinde kritik öneme sahip görülüyor.