Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın batısında trafik kazasının ardından otoyolda toplanan kalabalığın arasına giren kamyon 30 kişinin ölümüne neden oldu.
Kamyon şoförünün, bölgede daha önce meydana gelen kazada hayatını kaybeden bir kişi için toplanan kalabalığı gece karanlığında fark etmediğinin sanıldığı belirtildi.
Sosyal medyada kazadan sonra yola saçılan cesetlerin ve ağlayan insanların görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.
Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Twitter hesabından, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileğinde bulundu ve yardım sözü verdi.
Guatemala’da kamyon kazası: 30 ölü
Anadolu AjansıDünya
Guatemala’da otoyolda meydana gelen kazada 30 kişi hayatını kaybetti.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın batısında trafik kazasının ardından otoyolda toplanan kalabalığın arasına giren kamyon 30 kişinin ölümüne neden oldu.