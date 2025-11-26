Guine-Bissau'da askeri darbe: Bir grup asker, yönetimi ele geçirdi

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Guiné-Bissau'da askeri darbe yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Askeri Daire Başkanı'nın başında olduğu "Düzenin yeniden tesisi için Yüksek Askeri Komuta" isimli grup, ikinci bir emre kadar ülkenin tam kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

Yönetimi ele geçiren grup Cumhurbaşkanı Umaro Sissoko Embalo'yu makamında alıkoydu.

Diğer yandan Fransız basınına göre ülkedeki muhalif liderlerden Domingos Simoes Pereira da darbe sırasında tutuklandı.

Ülkede 23 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılmıştı.

Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürerek zafer ilan etmişti.

Gine Bissau'da 2019'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde de hem Embalo hem de muhalif lider zafer ilan etmiş ve ülkede birkaç ay süren siyasi kriz yaşanmıştı.

Gine Bissau, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan ülke, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında öne çıkıyor.