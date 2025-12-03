Guinness Dünya Rekorları'ndan İsrail'e boykot

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkede böbrek bağışını teşvik eden Yaşam Hediyesi (Matnat Chaim) adlı kuruluşun "rekor denemesi" için Guinness Rekorları Ofisi'ne yaptığı başvuru "siyasi nedenlerle" iptal edildi.

Kudüs'te 2 bin gönüllü donörü bir araya getirecek etkinliğin, Dünya Rekorları Kitabı'na kaydı için yapılan başvuru reddedildi. Birkaç yıl önce başlayan başvuru süreci çerçevesinde Yaşam Hediyesi'nin Guinness Dünya Rekorları Ofisi'ne yüzlerce dolar ödediği de öne sürüldü.

İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları Ofisi'den "Şu an için İsrail'den gelen rekor başvurularını kabul etmedikleri" yönünde bir e-posta aldığı bildirilen İsrailli kuruluşun, kararın nedenini öğrenmeye çalıştığı bildirildi.

Yaşam Hediyesi Başkanı Rachel Heber ise “Guinness'in tüm tıp dünyasını hayrete düşüren İsrail'in bu başarısını kayda almayı reddetmesi kabul edilemez” diyerek karara tepki gösterdi.

ULUSLARARASI BOYKOT ÇAĞRISI BÜYÜYOR

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım nedeniyle İsrail'e karşı uluslararası boykot çağrıları giderek artıyor. İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi de talep edilmişti.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, son iki yılda düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filsitinliyi öldürürken çoğunluğu kadın ve çocuk, 170 binden fazla kişiyi yaraladı.