Günde 1-3 fincan kahve içen kadınlar dikkat! Daha sağlıklı yaşlanıyorlar

Amerikan Beslenme Birliği'nin Orlando'daki toplantısında açıklanan bir çalışma kahve ile sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı.



Çalışmanın başındaki isim olan Toronto Üniversitesi'nden Dr Sara Mahdavi, günde bir ila üç fincan arası kahve içen 50'li yaşlarındaki kadınların içmeyenlere oranla kronik hastalıklara yakalanma riskinin düştüğünü söylüyor.



Ayrıca bilişsel, fiziksel ve akıl sağlığı açısından kahve içen kadınların içmeyenlere oranla daha sağlıklı yaşlandığına dikkat çekiyor.

SADECE KAFEİNLİ KAHVELERDE VAR



47 bin kadının verilerinin incelendiği çalışmada araştırmacılar bu etkilerin kafeinli kahvelerde bulunduğunu, kafeinsiz kahvelerin bu etkileri sağlamadığını söylüyor.



Ancak içinde kafein bulunan gazlı içeceklerin benzer bir faydasının olmadığına işaret ediliyor.



Çalışmaya temkinli yaklaşan bazı araştırmacılar sağlıklı yaşlanmayı ele alırken kahve içmenin yanı sıra yaşam tarzı, bulunulan ülke ve diğer beslenme alışkanlıkların da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyor.



Araştırmanın başındaki Dr. Mahdavi "Kahve uzun ömür için bir katkı sağlayabilir ancak bunu mucize bir reçete olarak görmemek lazım." ifadesini kullandı.



Kahve tüketimine özellikle yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, anksiyete ve uyku bozukluğu gibi rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.

