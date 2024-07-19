Günde 10 saat yemek yiyordu! İnternet fenomeni kadın canlı yayında hayatını kaybetti

Çinli yayıncı Pan Xiaoting, 14 Temmuz'da her zamanki canlı yayınlarından birini yaptığı sırada aniden hayatını kaybetti.



Aşırı miktarda yemek yeme meydan okumalarıyla çok sayıda takipçiye ulaşan Xiaoting'in otopsi sonuçları da ölüm nedeninin aşırı yemek olduğunu doğruladı.



Mukbang denen bu akım Uzak Doğu’da, özellikle Güney Kore’de 2010’lardan sonra başlamış, dünyaya yayılarak çok ilgi çeken bir fenomen haline gelmişti.

GÜNDE ARALIKSIZ 10 SAAT YEMEK YİYORDU



Genç kadın canlı yayınlarında akım gereği aşırı yeme meydan okumaları yapıyordu.



Yerel medyada yer alan haberlere göre, Xiaoting'in ölümünden önce her gün10 saatten fazla aralıksız ve her öğün 10 kilogram yemek yeme gibi aşırı yeme bozukluklarına sahip olduğu belirtildi.

Xiaoting'in daha önce aşırı yemek yeme sonucu mide kanaması geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ,ancak daha sonra taburcu edildiği ve yayınlarına devam ettiği öğrenildi.