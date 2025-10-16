Günde 2,15 dolarla yaşamak: Dünyanın en yoksul ülkeleri

Dünya Bankasının 2024 için derlediği rapora göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 8,5'i aşırı yoksulluk sınırında yer alıyor.



Verilere göre dünya çapında neredeyse 700 milyon insan, kişi başına günlük 2,15 dolardan daha az bir gelirle geçinmek zorunda kaldığı için "aşırı yoksul" sınıfında yer alıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişi, günde 2,15 dolar ile 3,65 dolar arasında gelirle yaşarken dünya nüfusunun neredeyse yarısı ise günlük 6,85 doların altında kazançla hayatını sürdürüyor.

Öte yandan, Doğu Asya, Pasifik ve Güney Asya yaklaşık son 25 yılda yoksulluğun en fazla azaldığı bölgeler olarak öne çıkıyor.

BM raporuna göre, 1990'dan 2019'a kadar aşırı yoksulluk hızla azalırken, Covid-19 salgını ve sonrasında gelen krizler, son on yılların en büyük küresel yoksulluk artışına yol açtı. 2019'dan bu yana yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'daki insanların büyük çoğunluğu dahil dünya nüfusunun neredeyse yarısı, birçok üst-orta gelirli ülkede yoksulluk olarak kabul edilecek ekonomik refah düzeyinin altında yaşıyor.

2030 civarında dünya nüfusunun yüzde 7,3'ünün aşırı yoksulluk içinde yaşayacağı tahmin edilirken, bu süreçte yalnızca 69 milyon kişinin aşırı yoksulluktan kurtulacağı öngörülüyor.



AFRİKA LİSTE BAŞI



Çevrim içi medya platformu "Visual Capitalist"in, Uluslararası Para Fonunun (IMF) Nisan 2025 Dünya Ekonomik Görünümü raporuna dayandırdığı verilere göre, ülkelerin kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) dikkate alındığında dünyanın en yoksul ülkelerinin, büyük çoğunlukla Sahra altı Afrika'da yer aldığı görülüyor.



Güney Sudan, kişi başına 251 dolarlık GSYH ile dünyanın en yoksul ülkesi olarak listenin ilk sırasına yerleşirken Güney Sudan'ı kişi başına 417 dolarlık GSYH ile Orta Doğu ülkesi Yemen takip ediyor.



Doğu Afrika'da yer alan Burundi, kişi başı yaklaşık 490 dolar GSYH ile üçüncü sırada bulunurken 532 dolarla Orta Afrika Cumhuriyeti listenin dördüncüsü olarak konumlanıyor.



Bu ülkeleri sırasıyla 580 dolarla Malavi, 595 dolarla Madagaskar, 625 dolarla Sudan, 663 dolarla Mozambik, 743 dolarla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 751 dolarla Nijer takip ediyor ve bu ülkeler dünyanın en yoksul 10'uncu ülkesi olarak sıralanıyor.

