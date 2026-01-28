Günde 4 dolara çalışıp elmas kaçakçılığı yapıyordu. Şimdi çok ünlü bir dövüşçü
Gorimbo, 2023 yılında 32 yaşındayken Ultimate Fighting Championship’te ABD’de maç kazanan ilk Zimbabveli sporcu olarak tarihe geçti.
Profesyonel MMA dövüşçüsü Themba Gorimbo, Zimbabve'de elmas kaçakçılığı yaparak hayatta kaldığı zorlu günleri anlattı. Gorimbo, "Polis tarafından dövülüyorduk. Vücudumun her yerinde köpek ısırığı izleri var. Madenlerde neredeyse ölüyordum” dedi.
Profesyonel MMA dövüşçüsü Themba Gorimbo, kasım ayında aldığı ağır yenilginin ardından antrenman temposunu artırarak dünya çapında güreşçilerle çalışmaya başladı.
Sosyal medyada paylaştığı yoğun hazırlık süreci, Gorimbo’nun zorlu geçmişinin ardından ayakta kalma ve kendini yeniden inşa etme kararlılığını da gözler önüne seriyor.
“MADENLERDE NEREDEYSE ÖLÜYORDUM”
CNN’e konuşan Gorimbo, “Zimbabve’de elmas madenlerindeydim. Elmas kaçakçılığı yapıyorduk, polis tarafından dövülüyorduk. Vücudumun her yerinde köpek ısırığı izleri var. Madenlerde neredeyse ölüyordum” dedi.
Gorimbo 16 yaşındayken, Ekim 2008’de doğu Zimbabve’deki Marange elmas sahalarında yaşanan askeri operasyonu da unutamadığını anlattı. “Hakudzokwe” adı verilen operasyonda ordu, bölgedeki yerel madencileri hedef aldı.
Başarılı sporcu, “Kaçıyorduk, askerler kovalıyordu. Biri yorulunca diğeri geliyordu. Helikopterler vardı. Gerçekten korkunçtu.” sözleriyle o günleri anlattı. Human Rights Watch’a göre, üç hafta süren operasyon sırasında 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Zimbabve hükümeti ise askerlerin sivilleri öldürdüğü iddialarını reddetti.
“BAZEN TEK ÖĞÜN YEMEK YİYORDUK”
Gorimbo’nun annesi 9, babası ise 13 yaşındayken hayatını kaybetti. Akrabalarının desteğiyle ayakta kalan Gorimbo, 2000’li yılların başındaki kuraklık ve ekonomik krizle birlikte açlıkla yüzleşti.
Garimbo o günleri, “Bazı yıllar günde tek öğün yemek yiyorduk. Elmas madenleri köyüme 40 dakika mesafedeydi. Oraya giderek elmas kaçırıp satıyor, bu sayede en azından sofraya yemek koyabiliyorduk” dedi.
Askeri operasyondan sadece 10 gün sonra, yaraları henüz iyileşmemişken yeniden madenlere döndüğünü de anlattı.
GÜNEY AFRİKA'YA KAÇIŞ VE YENİ ZORLUKLAR
Bir süre sonra Zimbabve’den ayrılan Gorimbo, daha iyi bir hayat umuduyla Güney Afrika’ya gitti. İlk girişinde sınır dışı edildi, ikinci denemesinde ise ölümle burun buruna geldi.
Güney Afrika’da evsiz kaldı, zaman zaman bir kilisede uyudu. Bahçıvanlık yaptı, günde yaklaşık 5 dolara denk gelen bir ücret kazandı. Kazandığının bir kısmını Zimbabve’deki ailesine gönderdi.
Bugüne kadar UFC’de dört galibiyet ve üç yenilgi alan Gorimbo, hedefininin şampiyonluk olduğunu söylüyor.
BİR FİLM İZLEYEREK KAZANDIĞI DÖVÜŞ TUTKUSU MESLEĞE DÖNÜŞTÜ
İzlediği bir MMA filmi, Gorimbo’nun dövüş sporlarına ilgisini ateşledi. Ancak antrenman ve özel derslerin maliyeti yüksekti.
Güvenlik görevlisi ve market çalışanı olarak uzun saatler çalıştı. Kazandığı parayla spor salonu ve antrenör ücretlerini ödedi.
ABD'YE UZANAN YOL VE UFC ÇIKIŞI
2022’nin sonunda neredeyse parasız şekilde ABD’ye giden Gorimbo, Florida’daki bir spor salonunda kanepede uyuyarak hayata tutundu.
Şubat 2023’te UFC’deki ilk maçını kaybetti, ancak mayıs ayında Takashi Sato’yu yenerek ilk galibiyetini aldı.
Bu galibiyetin ardından banka hesabında sadece 8 dolardan az para kaldığını gösteren paylaşımı büyük yankı uyandırdı. “Bunu, dibe vurmuşken bile ayağa kalkılabileceğini göstermek için paylaştım” dedi.
“THE ROCK”TAN BEKLENMEDİK DESTEK
Paylaşım, oyuncu ve eski güreşçi Dwayne Johnson’ın da dikkatini çekti. Johnson, Gorimbo’ya Miami’de bir ev satın alarak sürpriz yaptı. İkili o günden bu yana yakın temas halinde. Gorimbo, bu desteğin hayatında dönüm noktası olduğunu vurguladı.
“Hayatım bir film gibi. Tanrı tarafından yazılmış bir senaryo ve ben başrolüm. Ama hikaye bitmedi. Şampiyon olacağıma inanıyorum” diyen Gorimbo, bunu çalışarak, sabrederek ve yeni beceriler öğrenerek başaracağını söylüyor.