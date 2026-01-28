Günde 4 dolara çalışıp elmas kaçakçılığı yapıyordu. Şimdi çok ünlü bir dövüşçü

Profesyonel MMA dövüşçüsü Themba Gorimbo, kasım ayında aldığı ağır yenilginin ardından antrenman temposunu artırarak dünya çapında güreşçilerle çalışmaya başladı.

Sosyal medyada paylaştığı yoğun hazırlık süreci, Gorimbo’nun zorlu geçmişinin ardından ayakta kalma ve kendini yeniden inşa etme kararlılığını da gözler önüne seriyor.

“MADENLERDE NEREDEYSE ÖLÜYORDUM”

Gorimbo, 2023 yılında 32 yaşındayken Ultimate Fighting Championship’te ABD’de maç kazanan ilk Zimbabveli sporcu olarak tarihe geçti. Ancak bu başarı, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı ağır travmaları unutturmadı.

CNN’e konuşan Gorimbo, “Zimbabve’de elmas madenlerindeydim. Elmas kaçakçılığı yapıyorduk, polis tarafından dövülüyorduk. Vücudumun her yerinde köpek ısırığı izleri var. Madenlerde neredeyse ölüyordum” dedi.

Gorimbo 16 yaşındayken, Ekim 2008’de doğu Zimbabve’deki Marange elmas sahalarında yaşanan askeri operasyonu da unutamadığını anlattı. “Hakudzokwe” adı verilen operasyonda ordu, bölgedeki yerel madencileri hedef aldı.

Başarılı sporcu, “Kaçıyorduk, askerler kovalıyordu. Biri yorulunca diğeri geliyordu. Helikopterler vardı. Gerçekten korkunçtu.” sözleriyle o günleri anlattı. Human Rights Watch’a göre, üç hafta süren operasyon sırasında 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Zimbabve hükümeti ise askerlerin sivilleri öldürdüğü iddialarını reddetti.

“BAZEN TEK ÖĞÜN YEMEK YİYORDUK”

Gorimbo’nun annesi 9, babası ise 13 yaşındayken hayatını kaybetti. Akrabalarının desteğiyle ayakta kalan Gorimbo, 2000’li yılların başındaki kuraklık ve ekonomik krizle birlikte açlıkla yüzleşti.

Garimbo o günleri, “Bazı yıllar günde tek öğün yemek yiyorduk. Elmas madenleri köyüme 40 dakika mesafedeydi. Oraya giderek elmas kaçırıp satıyor, bu sayede en azından sofraya yemek koyabiliyorduk” dedi.

Askeri operasyondan sadece 10 gün sonra, yaraları henüz iyileşmemişken yeniden madenlere döndüğünü de anlattı.

GÜNEY AFRİKA'YA KAÇIŞ VE YENİ ZORLUKLAR

Bir süre sonra Zimbabve’den ayrılan Gorimbo, daha iyi bir hayat umuduyla Güney Afrika’ya gitti. İlk girişinde sınır dışı edildi, ikinci denemesinde ise ölümle burun buruna geldi.

Güney Afrika’da evsiz kaldı, zaman zaman bir kilisede uyudu. Bahçıvanlık yaptı, günde yaklaşık 5 dolara denk gelen bir ücret kazandı. Kazandığının bir kısmını Zimbabve’deki ailesine gönderdi.