Gündem Lübnan: İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye lideri Esad'la bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.



İran devlet televizyonunun haberine göre, dün İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'u ziyaret eden Arakçi, bugün beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.



Şam'da Suriyeli mevkidaşı Bessam Sabbah ve Başbakan Muhammed Gazi el-Celali ile görüşen Erakçi, Devlet Başkanı Esad tarafından da kabul edildi.



Görüşmelerde iki ülke yetkililerinin çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi. Arakçi'nin Esad ile görüşmesinde de iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler ve bölgedeki mevcut durumun ele alındığı bildirildi.



Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre de görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmanın ve Lübnan'a siyasi destek ve halka yardım sağlamanın yolları istişare edildi.



İran Dışişleri Bakanı Arakçi, dün İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.

