Güneş Sistemi sanılandan daha kalabalık olabilir

Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb, Güneş Sistemi’nde Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin içinde yaklaşık 35 milyon metre ölçeğinde yıldızlararası cismin bulunabileceğini ileri sürdü.

Loeb’in değerlendirmesi, 2022’de Pasifik Okyanusu üzerinde ve 2025’te Arktik bölgesindeki Barents Denizi üzerinde kaydedilen iki olası yıldızlararası meteor verilerine dayanıyor. Bu cisimlerin, Güneş Sistemi’nin kaçış hızını aşan hızlarda hareket ettiği belirlendi.

Loeb ve ekibi, bu tür meteorların yaklaşık üç yılda bir Dünya’ya çarptığını tahmin ediyor. Bu da Güneş çevresinde benzer cisimlerden oluşan yoğun bir popülasyona işaret ediyor.

KÜÇÜK AMA TOPLAMDA DEVASA KÜTLE

Araştırmaya göre, metre ölçeğindeki her bir cisim yaklaşık 3 milyon ton madde taşıyabilir. Bu da Dünya yörüngesi içinde toplamda yaklaşık 220 milyar tonluk bir yıldızlararası malzeme anlamına geliyor.

Daha büyük yıldızlararası cisimler örneğin 3I/ATLAS çok daha nadir görülse de, kütleleri yüksek olduğu için toplam katkıları benzer seviyede olabilir. Loeb’e göre küçük cisimler, daha büyük gövdelerin parçaları olabilir.

SON YILLARDA DİKKAT ÇEKEN KEŞİFLER

Bilinen ilk yıldızlararası cisim olan ʻOumuamua, 19 Ekim 2017’de iç Güneş Sistemi’nden geçerken tespit edildi.

İki yıl sonra, 30 Ağustos 2019’da keşfedilen Comet Borisov, hiperbolik yörüngesiyle başka bir yıldız sisteminden geldiği doğrulanan ikinci cisim oldu.

Loeb’in daha önce 3I/ATLAS’ın olası bir uzay aracı olabileceğine dair tartışmalı iddiaları da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

OKYANUS ARAŞTIRMALARI VE TARTIŞMALI BULGULAR

Loeb, okyanus tabanında kalmış olabilecek parçaları bulmak için yeni deniz seferlerine fon arayacağını açıkladı. Radyoaktif tarihleme yöntemleriyle bu cisimlerin yıldızlararası uzayda ne kadar süre yolculuk ettiğinin ve kökenlerinin belirlenebileceğini savunuyor.

Loeb daha önce, 2014’te Papua Yeni Gine yakınlarında düşen bir meteordan elde edilen parçaların yapay kökenli olabileceğini iddia etmişti. Ekibi, okyanus tabanında alışılmadık bileşimlere sahip yüzlerce küçük metal küre bulduklarını bildirmişti. Ancak bu iddialar bilim dünyasında tartışmalı olmaya devam ediyor.

GEZEGEN SAVUNMASI VE YAPAY ZEKA VURGUSU

Loeb, atmosferik meteor tespiti, uydu izleme sistemleri ve güçlü teleskopların birlikte kullanılmasıyla yıldızlararası tehditlere karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilebileceğini belirtti. Böylece gezegen savunmasının yalnızca Güneş Sistemi içindeki asteroitlerle sınırlı kalmayacağını ifade etti.

Çoğu bilim insanı söz konusu cisimlerin doğal kökenli olduğunu düşünüyor. Ancak Loeb’in hesaplamaları doğruysa, Güneş Sistemi’nin “mahalle”si sanılandan çok daha hareketli olabilir.