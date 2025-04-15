Güneş’te iki patlama: Fırtına Dünya’ya doğru ilerliyor

Bilim insanları Güneş’te nadir görülen türde iki patlama meydana geldi.



Buna göre patlamalarla birlikte Güneş’ten uzaya savrulan radyoaktif parçacık kütlesi 16 Nisan’da Dünya’ya ulaşacak ve gezegenin manyetik alanını vuracak.



Zira bu patlamalar sonucunda koronal kütle atımı (CME) adı verilen plazma fışkırmaları oluşuyor. CME’ler Dünya’ya ulaşırsa gezegeni koruyucu bir kalkan gibi saran manyetik alanla etkileşime giriyor. Manyetik alan, radyoaktif parçacıkların Dünya yüzeyine ulaşmasını engelleyerek canlıları koruyor.



Güneş fırtınası adı verilen bu olay sonucu Dünya’nın orta enlemlerine kadar uzanan bir bölgede aurora da denen kuzey ışıkları meydana gözlemlenebilir.



Ancak CME’ler ynı zamanda Güneş fırtınaları uyduları da etkileyerek GPS sinyallerini ve radyo iletişimi bozarak Dünya yüzeyinde iletişimi felç edebiliyor.



ABD Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi (NOAA), Dünya’ya doğru ilerleyen Güneş fırtınasının G2 kategorisine ulaşabileceğini belirtti.



G2 seviyesi, NOAA’nın beşli ölçeğinde orta şiddette bir jeomanyetik fırtına anlamına geliyor. Bu sınıflandırma, G1 (en hafif) ile G5 (en şiddetli) arasında yapılıyor.



G2 şiddetinde bir fırtına sonucu şunlar yaşanabiliyor:



- Kutup bölgelerinde radyo iletişiminde bozulmalar yaşanabilir.



- Yüksek ve orta enlemlerde (örneğin Kanada, İskandinavya, ABD) aurora (kuzey ışıkları) görülebilir.



- Uydu sistemlerinde ve GPS hizmetlerinde küçük sapmalar, bazı durumlarda kısa süreli kesintiler olabilir.



- Elektrik şebekelerinde küçük dalgalanmalar ya da uyarılar oluşabilir, ancak genellikle büyük çaplı hasarlara yol açmaz.



- Uzaydaki astronotlar ve uydular için radyasyon seviyesi artabilir.



GÜNEŞ SOLAR MAKSİMUM’DA

NOAA, kısa süre önce Güneş'in resmen "solar maksimum" evresine girdiğini açıklamıştı.



Güneş böylece 11 yıllık aktivite döngüsünün zirvesine yaklaşmış oldu.



Bu da yakın zamanda yıldızda daha çok patlamanın meydana gelebileceği ve Güneş fırtınalarının sayısının artabileceği anlamına geliyor.



Güneş her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve yenisini başlatıyor.



Yıldız, 2019'da 25. döngüsüne girdi.



Söz konusu döngülerden daha sakin olanına, yani yıldızdaki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum" deniyor.



Güneş lekelerinin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" adı veriliyor.

