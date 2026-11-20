Astronomlar, Samanyolu'nun en yakın komşularından Andromeda Galaksisi'nde, Güneş'ten yedi kat daha büyük kütleye ve 18 bin kat daha fazla parlaklığa sahip dev bir yıldızın, yaşamının son evresinde şişerek yörüngesindeki küçük eşini yuttuğunu ve iki yıldızın tek bir gök cismine dönüştüğünü ilk kez doğrudan gözlemledi.

Nature dergisinde yer bulan araştırmaya göre, kütle çekimiyle birbirine bağlı ikili bir sistemdeki iki yıldızın birleşmesi, Dünya'dan yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta, Andromeda Galaksisi'nin dış kesimlerinde gerçekleşti.

Işığın bir yılda katettiği 9,5 trilyon kilometrelik mesafeyi ifade eden ışık yılı hesabıyla bu uzaklıktaki olayı yaklaşık üç yıl öncesinden tespit eden bilim insanları, dev yıldızın şişkin bir süper deve dönüşerek eşini sarmasını adım adım takip etti.

Araştırmanın başyazarı, New York'taki Columbia Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı ve NASA Hubble Bursiyeri Viraj Karambelkar, dev yıldızların eşlerini yutmasının onlarca yıldır kuramsal olarak tartışıldığını ve bu sürecin sonuçlarını anlamanın evrendeki pek çok sistemi açıklamakta önem taşıdığını belirtti.

Reuters ajansına konuşan Karambelkar, "Bu çalışmada sunulan sistem, sürecin gerçekleştiği ana dair ilk doğrudan gözlemleri sağlıyor ve dev bir yıldızın eşini yutarken suçüstü yakalandığı ilk örnek olma özelliğini taşıyor" dedi.