Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek vaka sayısı

Ülkede son 24 saatte 13 bin 674 kişiye Covid-19 tanısı kondu.

Reuters - Anadolu Ajansı 09.07.2020 - 23:34 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 23:58

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek vaka sayısı

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Güney Afrika'da bir günde 10 bini aşkın vaka

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 674 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 674 kişiye Covid-19 tanısı konmasıyla toplam vaka sayısı 238 bin 339'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 569 test yapıldı. Son 24 saatte 129 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 720'ye yükseldi. Kovid-19 vakalarından 113 bin 61'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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