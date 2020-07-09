Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek vaka sayısı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 674 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 674 kişiye Covid-19 tanısı konmasıyla toplam vaka sayısı 238 bin 339'a yükseldi.



Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 569 test yapıldı. Son 24 saatte 129 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 720'ye yükseldi. Kovid-19 vakalarından 113 bin 61'i iyileşti.



En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.