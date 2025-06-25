Güney Afrika: Dedektif suikastında 12 asker tutuklandı



Güney Afrika'da terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddia edilen 2 kişinin kaçırılması olayını soruştururken uğradığı suikastta ölen ölen polis dedektifi Yarbay Frans Mathipa'yla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerinden (SANDF) 2 asker pazar günü gözaltına alındı.



Söz konusu askerlerin O.R. Tambo Uluslararası Havalimanında gözaltına alınmasının ardından, 10 asker daha Mathipa suikastiyle ilgili olarak yürütme başkenti Pretorya'da güvenlik güçlerine teslim oldu.



Tutuklanan sanıklar 2 Temmuz'da kefalet talebiyle hakim karşısına çıkacak.



Mathipa, DEAŞ'ın Sahra Altı Afrika yapılanmasının sözde finans sorumlularından olduğu iddia edilen Etiyopya uyruklu Abdella Abadiga'nın korumasıyla birlikte Johannesburg'daki bir alışveriş merkezinden kaçırılmasını soruştururken, 6 Ağustos 2023'te aracıyla seyir halinde iken uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü.