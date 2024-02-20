Güney Afrika: Dünya Gazze'de benzersiz bir saldırıya tanık oluyor

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmanın bugün ikinci günü.

İsrail'in "meşruiyetini tanımıyoruz" dediği duruşmada konuşan Güney Afrika heyeti, "İsrail'in son 4 ayda 30 bin kişinin ölümüne yol açan meydan okuması sadece bir istatistik değil, Filistin halkının eti, kanıdır" ifadelerini kullandı.

Heyet ayrıca "dünyanın Gazzelilerin en temel yaşam hakkı ilkelerini ihlal eden, hız ve şiddet bakımından eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya tanık olduğunu" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, dün yaptığı açıklamada, UAD’deki duruşmaları Filistin yönetiminin, "uluslararası sistemi İsrail'e saldırmak için siyasi bir araca dönüştürme girişimi" olarak tanımladı.