Güney Afrika lideri Ramaphosa: Omicron konusunda sorumlu davrandığımız için cezalandırılıyoruz

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Omicron varyantını tespit eder etmez sorumlulukları gereği dünyaya duyurduklarını ancak bunun karşılığında cezalandırıldıklarını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 05:34

Güney Afrika lideri Ramaphosa: Omicron konusunda sorumlu davrandığımız için cezalandırılıyoruz

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Ramaphosa, Senegal'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Dakar Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Afrika ülkelerinin sağlık alanına çok fazla yatırım yapması gerektiğine dikkati çeken Ramaphosa, kıtanın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkileriyle mücadele edebilecek sosyoekonomik kaynaklara sahip olduğunu vurguladı.

Ramaphosa, "Zengin ülkeler aşı ırkçılığı yaparken Afrika henüz nüfusunun yüzde 7'sini bile aşılayamadı. Batılı ülkelerin aşı konusundaki tavrı karşısında hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Omicron varyantı nedeniyle 'ya uygulanan seyahat yasağına da değinen Ramaphosa, "Omicron varyantını tespit eder etmez sorumluluğumuz gereği dünyayla paylaştık ama bunun karşılığında cezalandırılıyoruz" ifadesini kullandı.

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.

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