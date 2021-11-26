Güney Afrika, mevcut Covid-19 aşılarının 'süper varyanta' karşı etkili olabileceğini bildirdi

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü , ülkede tespit edilen ve şimdiye kadarki en kötü varyant olarak nitelenen B.1.1.529 varyantına karşı mevcut aşıların etkili olabileceğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 17:02

Güney Afrika, mevcut Covid-19 aşılarının 'süper varyanta' karşı etkili olabileceğini bildirdi

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Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), mevcut aşıların Covid-19 B.1.1.529 varyantına karşı etkili olabileceğini bildirdi.

NICD'den yapılan açıklamada, "süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529'la ilgili laboratuvar çalışmalarının sürdürüldüğü ve sonuçların izlenmesi için gerçek zamanlı bir sistem kurma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Bu çalışmalar ışığında, mevcut Covid-19 aşılarının hastaneye yatış ve ölümlere karşı hala yüksek düzeyde koruma sağlamasının muhtemel olduğu sonucuna varıldığı ifade edilen açıklamada, süper varyantın Delta ve Beta varyantlarıyla farklı bir mutasyon sürecinden geçmesine rağmen B.1.1.529'un diğer varyantlarla benzer semptomlara sahip olduğu kaydedildi.

SÜPER VARYANT

Bilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19'un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.

Covid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış söz konusu yeni varyantına Güney Afrika'nın komşu ülkesi Botsvana'da da rastlanmıştı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

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