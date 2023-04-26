Güney Afrika, Putin'in ziyareti için UCM'den çekilmeye hazırlanıyor

ANC ile Moskova arasında, soğuk savaş döneminden kalma derin ilişkiler bulunuyor. Bu ilişkilerin temeli, Sovyetler Birliği'nin Güney Afrika'yı 1948-1994 yılları arasında yöneten apartheid rejimine karşı mücadeleye olan desteğine dayanıyor. O dönem yasaklı bir siyasi hareket olan ANC ise 1994'ten beri iktidarda bulunuyor.



Öte yandan Güney Afrika'nın Rusya ile ilişkileri ve Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsız tutumu Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.



MUHALEFET KARARA TEPKİLİ



Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ise Putin'in zirveye katılması durumunda, UCM'nin kararının uygulamasını talep ediyor.



DA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'nın Güney Afrika'nın ticari bağlarının sadece yüzde 0,3'ünü oluşturmasına rağmen, ANC ve Cumhurbaşkanı Ramaphosa, sözde bir savaş suçlusunu korumak ve oligarşik himayeyi desteklemek için Güney Afrika'nın çok önemli iç çıkarlarını hiçe saymaya istekli." ifadeleri kullanıldı.

