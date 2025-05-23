Güney Afrika’da 260 işçi altın madeninde mahsur kaldı

Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki bir altın madeninde 260 işçinin mahsur kaldığı açıklandı. Johannesburg yakınlarındaki Kloof altın madenindeki kuyulardan birinde mahsur olduğu ifade edilen maden işçilerini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Maden İşçileri Sendikası İş Güvenliği Direktörü, yer altında mahsur kalan 260 maden işçisi arasında ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Madeni işleten Sibanye Stillwater isimli şirketten yapılan açıklamada, işçilerin güvende olduğu ve yer altındaki altın madenindeki bir toplanma alanında toplandıkları belirtildi. Şirketin açıklamasında olayın detayları hakkında bilgi verilmedi. Fakat Sibanye’den bir sözcü, olayın Kloof’taki 7 numaralı maden kuyusunda gerçekleştiğini doğruladı.

"DURUMUN GÜN ORTASINA KADAR ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sözcü, tüm çalışanlara gıda sağlandığını belirtti. Sözcünün açıklamasına göre, işçilerin bulunduğu alan konusunda incelemeler yapıldıktan sonra işçiler dışarıya çıkarılmaya başlanacak. Sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, “Durumun bugün gün ortasına kadar çözülmesini bekliyoruz dedi.

Şirket sözcüsü, ABC News haber kanalına yaptığı açıklamada ise hiçbir işçinin “mahsur olmadığını” savundu.



Maden kazalarının sık yaşandığı bir ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ruhsatsız madencilik de yaygın. Sibanye isimli şirket, Kloof 7 maden kuyusunda yaklaşık 3 bin 200 metre derinlikte madencilik faaliyeti yürütüyor. Kloof madeni, Sibanye şirketinin çıkardığı altının yüzde 14’ünü oluşturuyor.



Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM) bugün erken saatlerde yaptığı bir açıklamada, olayın perşembe günü yerel saatle 22.00 (Türkiye saatiyle 23.00) sıralarında yaşandığını bildirmişti.

