Güney Afrika'da bara silahlı baskın. 9 ölü, 10 yaralı

21.12.2025 18:33

Güney Afrika'da bara silahlı baskın. 9 ölü, 10 yaralı
Reuters

DHA

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinin güneybatısındaki bir kasabanın barına düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Güney Afrika Polisi, ülkenin Johannesburg kentinin güneybatısındaki Bekkersdal kasabasında, gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. 

 

Yapılan açıklamada, kimliği belirsiz 12 kişi olduğu düşünülen şüphelilerin, kasabadaki barın müşterilerine ateş açtığı ve olay yerinden kaçarken de rastgele ateş etmeye devam ettiği ifade edildi.


Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatan polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarına bilgi paylaşmaları çağrısında bulundu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery