Güney Afrika'da bina yangını: En az 58 ölü

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir binada çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Güney Afrika'da bina yangını: En az 58 ölü
Foto: Reuters

'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 58 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Güney Afrika Acil Durum Yönetim Servisinden yapılan açıklamada, Johannesburg'daki çok katlı bir binada sabaha karşı çıktığı bildirildi.

Güney Afrika'da bina yangını: En az 58 ölü - 1

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1'i bebek 58 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildiren yetkililer, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ancak içeride hala yoğun duman olduğunu kaydetti.

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