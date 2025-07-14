Güney Afrika'da çete soruşturması: Polis Bakanı görevden alındı

EMNİYET MÜDÜRÜ SUÇLADI



KwaZulu-Natal Emniyet Müdürü Korgeneral Nhlanhla Mkhwanazi geçen hafta yaptığı basın açıklamasında, Mchunu'nun suç örgütleriyle bağlantılı iş insanlarıyla işbirliği içinde olduğunu ve bu kişilerin yer aldığı organize suç yapılanmalarına yönelik hassas polis soruşturmalarına müdahale ettiğini öne sürmüştü.



Mkhwanazi, Bakan Mchunu'nun KwaZulu-Natal’da siyasi amaçlarla işlenen 121 cinayet dosyasını soruşturan Siyasi Cinayetler Görev Ekibi’nin dağıtılmasına doğrudan etkide yaptığını da iddia etmişti.



Gauteng eyaletinde yürütülen bir diğer soruşturmanın siyasetçilerden iş insanlarına, polis yetkililerinden yargı mensuplarına çok katmanlı bir suç ağını ortaya çıkardığına işaret eden Mkhwanazi, bu yapının adalet sistemine sızarak soruşturmalara müdahale ettiğini vurgulamıştı.