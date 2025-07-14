Güney Afrika'da çete soruşturması: Polis Bakanı görevden alındı
Güney Afrika'da Polis Bakanı Senzo Mchunu, suç örgütleriyle işbirliği yaptığı ve soruşturmalara müdahale ettiği iddiaları nedeniyle geçici olarak görevden alındı.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosaulusa sesleniş konuşmasında, kolluk kuvvetlerine sızdığı iddia edilen organize suç çetelerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ramaphosa, Polis Bakanı Senzo Mchunu’nun suç örgütleriyle işbirliği yaptığı ve bu örgütlere yönelik soruşturmayı yürüten ekibi dağıttığı yönündeki iddialarına değinerek, “Bu iddialar, anayasa, hukukun üstünlüğü ve ulusal güvenlik açısından ciddi endişelere yol açmaktadır.” dedi.
İddiaların araştırılması için bağımsız bir yargı komisyonu kurulduğunu belirten Ramaphosa, Mchunu'nun geçici süreyle görevden alındığını açıkladı.
Ramaphosa, bu göreve vekaleten Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Danışma Kurulu Başkan Firoz Cachalia'nın atandığını dile getirdi.
Mchunu ise yaptığı açıklamada, Ramaphosa'nın kararına saygı duyduğunu, hakkındaki suçlamalara dürüstçe yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.
EMNİYET MÜDÜRÜ SUÇLADI
KwaZulu-Natal Emniyet Müdürü Korgeneral Nhlanhla Mkhwanazi geçen hafta yaptığı basın açıklamasında, Mchunu'nun suç örgütleriyle bağlantılı iş insanlarıyla işbirliği içinde olduğunu ve bu kişilerin yer aldığı organize suç yapılanmalarına yönelik hassas polis soruşturmalarına müdahale ettiğini öne sürmüştü.
Mkhwanazi, Bakan Mchunu'nun KwaZulu-Natal’da siyasi amaçlarla işlenen 121 cinayet dosyasını soruşturan Siyasi Cinayetler Görev Ekibi’nin dağıtılmasına doğrudan etkide yaptığını da iddia etmişti.
Gauteng eyaletinde yürütülen bir diğer soruşturmanın siyasetçilerden iş insanlarına, polis yetkililerinden yargı mensuplarına çok katmanlı bir suç ağını ortaya çıkardığına işaret eden Mkhwanazi, bu yapının adalet sistemine sızarak soruşturmalara müdahale ettiğini vurgulamıştı.
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