Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 8 ölü
Güney Afrika'da bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, Umlazi ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 2'si kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
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