Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 8 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Polisten yapılan açıklamada, Umlazi ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 2'si kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.