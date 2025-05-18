Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 8 ölü

Güney Afrika'da bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi.

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 8 ölü

Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde bir mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Umlazi ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 2'si kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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