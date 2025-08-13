Güney Afrika'da eylem: İçişleri Bakanlığı ofisini ateşe verdiler

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde sokaklar karıştı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Johannesburg'un doğusundaki Germiston bölgesinde, kira ödemedikleri gerekçesiyle belediyeye ait konutlardan tahliye edilmek istenen sakinlerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.



Şehir merkezinde caddelere barikatlar kuran kalabalık polise taş attı.



Polis ise plastik mermilerle karşılık verdi.



Protestocular belediyeye ait bir apartman bloğu ile bitişiğindeki İçişleri Bakanlığı'nın iki katlı ofis binasını ateşe verdi.

Ekurhuleni Afet ve Acil Durum Yönetimi Sözcüsü William Ntladi, binanın ağır hasar aldığı yangında can kaybı yaşanmadığını belirtti.



Polis, olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



"BUNA SABREDEMEYİZ"

İçişleri Bakanı Leon Schreiber, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kundakçılar hakkında cezai işlem başlatılacağını belirterek “Bu, sosyal altyapımıza yönelik bir saldırıdan başka bir şey değil ve buna sabredemeyiz.” dedi.

Ekurhuleni Belediye Başkanı Nkosindiphile Xhakaza, belediyeye ait konutları "yasa dışı olarak işgal eden" kiracıların tahliye edilmesi konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.

