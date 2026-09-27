Güney Afrika'da iki ayrı kanlı baskın. 27 ölü, 26 yaralı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinin güneybatısındaki Wedela kasabasındaki bir barda AK-47 piyade tüfekleri (Kalaşnikof) ve tabancalarla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

8 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirilen kanlı baskında ölenlerin 13'ünün erkek, 4'ünün de kadın olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, 17 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken, saldırganların, bardaki bazı müşterilerin üzerini arayarak cep telefonlarını aldığı ve plakası alınamayan iki ayrı araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Sebebi henüz anlaşılamayan saldırının ardından Güney Afrika polisinin, zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattığı kaydedildi.



DİĞER SALDIRIDA 10 ÖLÜ, 11 YARALI

Başkent Cape Town yakınlarındaki Lwandle bölgesindeki ikinci bir saldırıda ise silahlı saldırganların müşterilerin üzerine ateş açarak 10 kişiyi öldürdüğü, 11'ini de yaraladığı bildirildi.