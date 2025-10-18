Güney Afrika'da iki küçük uçak düştü

Güney Afrika'nın kuzeyindeki Mpumalanga eyaletindeki Secunda Havalimanı'ndan kalkan iki küçük uçak, KwaZulu Natal eyaletinin Midland bölgesi yakınlarında düştü.

Kazaların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ikisi de tek kişilik olan uçakların pilotlarının cansız bedenlerine ulaşıldı.



Havacılık Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden (ARCC) yapılan açıklamada, kazaların olumsuz hava koşullarına bağlandığı fakat kesin nedenin soruşturma sonucunda 30 gün içinde belirleneceği ifade edildi. Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi (SACAA) de kazalarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.