KwaZulu-Natal Bölge Sözcüsü Lennox Mabaso, bölgede meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Pentecost kilisesinin çöktüğünü belirtti.
Mabaso, "Kilise, Paskalya Bayramı nedeniyle toplanıldığı esnada çöktü. Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ağır yaralandı" dedi.
Güney Afrika'da kilise çöktü: 13 ölü
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Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal bölgesindeki bir kilisenin çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.
KwaZulu-Natal Bölge Sözcüsü Lennox Mabaso, bölgede meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Pentecost kilisesinin çöktüğünü belirtti.