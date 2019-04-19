KwaZulu-Natal Bölge Sözcüsü Lennox Mabaso, bölgede meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Pentecost kilisesinin çöktüğünü belirtti.

Mabaso, "Kilise, Paskalya Bayramı nedeniyle toplanıldığı esnada çöktü. Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ağır yaralandı" dedi.