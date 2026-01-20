Güney Afrika'da okul servisi kamyonla çarpıştı: 14 öğrenci öldü

Güney Afrika, facia gibi bir trafik kazasına sahne oldu. İlkokul ve lise öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü, kamyon ile çarpıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre; Johannesburg'un güneybatısında bulunan Vanderbijlpark kentinde meydana geldi.

Bir özel okula öğrenci götüren servis aracı, önündeki diğer taşıtları sollamaya çalışırken karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, 11 öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer 3 öğrencinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı 3 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Polis iki sürücünün de kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

“ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ”

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, ölen öğrencilerin ailelerine ve arkadaşlarına gerekli psiko-sosyal desteğin sağlanacağını açıkladı.

Benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Ramaphosa, "Çocuklarımız ulusumuzun en değerli varlıklarıdır. Trafik kurallarına uyulmasından, öğrenci taşımacılığı yapan servislerin niteliğine kadar her alanda çocuklarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" açıklamasında bulundu. Güney Afrika Temel Eğitim Bakanı Siviwe Gwarube ise okul taşımacılığında yaşanan kazaların birçoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, öğrenci servislerine yönelik araç muayenesi ve denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi.