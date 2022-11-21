Güney Afrika'da pitbull dehşeti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde 3 yaşında bir çocuk, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında yaşamını yitirdi.



Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Hennenman ilçesinde komşusunun bahçesinde oynayan bir çocuk, iki pitbull tarafından kafasından ısırılması sonucu hayatını kaybetti.



Köpeklerden biri bölge halkı tarafından yakalanarak öldürüldükten sonra yakıldı. Diğer köpek ise polisler tarafından saklanarak barınağa nakledildi.



Köpeklerin sahibinin de öfkeli halkın hiddetinden korunmak üzere güvenli bir bölgeye götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.



CAPE TOWN'DAKİ PİTBULL SALDIRISINDA BİR KIZ ÇOCUĞU AĞIR YARALI



Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'un Athlone bölgesinde hafta sonu meydana gelen bir diğer vakada ise bir kız çocuğu pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



The Citizen'ın haberine göre, bu olayın ardından, Atholene sakinleri genç kıza saldıran üç pitbullu öldürdükten sonra ateşe verdi.



SATIŞININ YASAKLANMASI İÇİN 106 BİN İMZA TOPLANDI



Kasımın ikinci haftasında Bloemfontein kentinde 8 yaşında bir çocuğun pitbull saldırısında ölmesinin ardından, bu türün evcil hayvan olarak yasaklanması çağrıları kamuoyunda geniş yer bulmuştu.



Sizwe Kupelo Vakf'nın, Change.org üzerinden başlattığı, Güney Afrika'da pitbull cinsi köpeklerin evcil hayvan olarak satışlarının yasaklanmasına yönelik imza kampanyasına şimdiye kadar 106 binden fazla kişi katıldı.



Güney Afrika Pitbull Federasyonundan yapılan açıklamada, pitbull saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesinden kısmen hükümetin sorumlu olduğu belirtilerek, bu köpek türünün evcil hayvan olarak yetiştirilmesine yönelik düzenlemeler getirilmesi çağrısında bulunuldu.



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