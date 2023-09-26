Güney Afrika'da şiddetli yağış: 8 ölü

Güney Afrika'nın Western Cape bölgesinde son günlerde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.



Cape Town yakınlarındaki yerleşim yerleri sular altında kaldı. Altyapıda büyük hasar geldi.



Cape Town Afet Risk Yönetimi'nden yapılan açıklamada, sel sularının elektrik hatlarını etkilemesi sonucu Driftsands’da 4 kişinin, Klipfontein kasabasında ise 4 çocuğun elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



Elektrik kurumundan yapılan açıklamada ise hava şartlarından kaynaklanan kesintilerin bölge genelinde 80 binden fazla aboneyi etkilediği aktarıldı.



Cape Town şehrinin eteklerindeki yoksul kasabalarda halkın evlerini veya barakalarını mevcut elektrik hatlarına bağladıkları yasa dışı elektrik bağlantıları bulunuyor.

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