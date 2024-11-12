Güney Afrika'da su krizi: Hükümetten acil durum planı

Su krizinin yaşandığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Su ve Sanitasyon Bakanı Pemmy Majodina, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg'a su tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 14 Kasım'dan itibaren planlı su kesintilerinin uygulanacağını duyurdu.



Majodina, Johannesburg'da su tüketimini düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu önlem, diğerlerinin yanı sıra akşam 9 ile sabah 4 arasında su temininin kısılmasını içeriyor." dedi.



Bakan Majodina bu uygulamanın su rezervlerinin toparlanması için hayata geçirileceğini kaydetti.



Yaklaşık 6 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Johannesburg, Güney Afrika'nın en büyük şehri olma özelliği taşıyor.



Ülkenin ve bölgenin ticaret merkezi olan şehirde, kurak geçen mevsim koşulları ve su tedarik sistemindeki aksaklıklar nedeniyle son aylarda su krizi yaşanıyor.

