Güney Afrika'dan Trump'a "soykırım" tepkisi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim sürüyor. Ramaphosa, Trump'ın “Güney Afrika'da beyazlara soykırım uygulandığı” iddialarına ulusa sesleniş konuşmasında yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ABD'nin 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmamasından üzüntü duyduklarını belirterek, "ABD’nin katılmama gerekçesinin, Güney Afrika’nın Afrikaner halkına karşı soykırım uyguladığı ve beyazların topraklarına el koyduğu gibi temelsiz ve asılsız iddialara dayanması daha da talihsizdir. Bu, ülkemiz hakkında açıkça yanlış bilgidir." dedi.

Trump'ın, ülkesini 2026'da Miami'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet etmeme kararına da değinen Ramaphosa, "Güney Afrika'nın G20'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu ve dolayısıyla Güney Afrika'nın kendi adına ve hakkıyla G20'nin bir üyesi olduğunu açıkça belirtmeliyiz." dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yanlış anlaşılmalara ve zorluklara rağmen ABD ile dostane ilişkiler sürdürmek istediklerini vurgulayarak, "ABD halkına iyi niyet ve dostluktan başka bir şey sunmuyoruz." diye konuştu.

TRUMP'IN İDDİALARI

ABD Başkanı Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia ediyor.

ABD bu yılın mayıs ayından beri "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü veriyor. Washington yönetimi, gelecek yıl kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi planladığını duyurmuştu.

Trump, mayıs ayında Beyaz Saray'da Cyril Ramaphosa'yı ağırladığı görüşmede de “soykırım" iddiasını gündeme getirmişti . İkili canlı yayında tartışmış, Ramaphosa ülkede suç oranlarını kontrol etmeye çalıştıklarını ve sadece beyazları hedef alan suçların işlendiği iddiasını kabul etmediklerini belirtmişti.