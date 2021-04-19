Güney Afrikalı kaçak avcı fillerin altında ezilerek öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kaçak bir avcının fillerin saldırısı sonrası yaşamını yitirdiği bildirildi.



Güney Afrika Ulusal Parkı Sözcüsü Isaac Phaahla, Twitter hesabından, hayatını kaybeden kaçak avcı ve beraberindeki kişilerin koruculardan kaçtığı sırada fillerin saldırısına uğradığını açıkladı.



Kaçak avcılardan birinin fillerin altında kalarak ezildiği bilgisini paylaşan Phaahla, 1 kişinin de yakalandığını kaydetti.



Güney Afrika Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı'na göre ülkede 2019'da 31 fil kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

