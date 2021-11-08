Güney Afrikalı yargıç, silahlı saldırıda öldürüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yargıç Gwen Mziba evinde silahlı saldırıya uğradı. Mziba'nın yaşamını yitirdiği, yanında bulunan bir başka kadının da yaralandığı saldırının ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mziba'nın eski erkek arkadaşı da şüpheliler arasında.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.11.2021 - 22:52

Güney Afrikalı yargıç, silahlı saldırıda öldürüldü

Cumhuriyeti'nin Cape Town kentindeki evinde silahlı saldırıya uğrayan yargıç Gwen Mziba hayatını kaybetti.

News24'ün haberine göre, Bellville Sulh Mahkemesi yargıcı Mziba, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Mziba'nın hayatını kaybettiği saldırıda, yanında bulunan bir başka kadın da yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Mziba'nın eski erkek arkadaşının cinayet şüphelileri arasında olduğu kaydedildi.

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