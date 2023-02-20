Güney Afrika'nın Rusya ve Çin'le ortak tatbikatı, Batı'yı tedirgin ediyor

Bu yıl Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubunun dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika, 17-27 Şubat'ta, ülkenin doğu sahillerinde Rus ve Çin ile "Mosi" isimli ortak deniz tatbikatı düzenliyor.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıl dönümünde gerçekleştirilen bu tatbikat, Güney Afrika'nın işgale karşı çekimser tavrı da göz önüne alındığında, Batılı hükümetler tarafından tepkiyle karşılanıyor.



Güney Afrikalı dış politika uzmanları, Rusya ve Çin ile düzenlenen ortak tatbikatın, Güney Afrika'nın Batılı ortaklarıyla olan ilişkilerine ve ülkenin dış politikasına etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

BATILI HÜKÜMETLER GÜNEY AFRIKA'YI UKRAYNA'NIN IŞGALINDE RUSYA'YI DESTEKLEMEKLE SUÇLUYOR



Güney Afrikalı gazeteci ve dış politika uzmanı Peter Fabricius, Güney Afrika'nın Rusya ve Çin'le gerçekleştirmekte olduğu deniz tatbikatının Batılı ülkeler tarafından tepkiyle karşılandığını belirterek "Batılı hükümetler, Güney Afrika'nın bu deniz tatbikatını yapmakla Rusya-Ukrayna Savaşı'nda benimsediğini iddia ettiği 'bağlantısızlık' konumunu terk ettiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.



Fabricius, bu durumun Güney Afrika'nın Batılı ortaklarıyla olan ilişkilerine zarar vererek ülkenin gelecekte yararlanabileceği bazı olanakları kaybetmesi anlamına geldiğini ileri sürerek "Batı ülkelerinin büyükelçiliklerinin Güney Afrika'nın Rusya'ya karşı tutumunu nasıl daha açık bir şekilde eleştirmeye başladıkları şimdiden görülebilir." dedi.



Güney Afrika'nın tüm müttefikleriyle tatbikat yapmakta serbest olduğunu ancak bu tatbikatın Ukrayna'nın işgalinin yıl dönümünde gerçekleştirilmesini "yanlış" bulduğunu belirten Fabricius, "Güney Afrika en azından bu tatbikatı daha iyi bir ana kadar ertelemek için bir bahane bulabilirdi." diye konuştu.

